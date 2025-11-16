Çılgın Sayısal Loto'da 'Milyonerler Festivali'nin 15 Kasım Cumartesi günü gerçekleşen ikinci çekilişinde, 4 bilen 325 talihli toplamda ekstra 10 milyon TL kazandı.

İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto'da 'Milyonerler Festivali' 15 Kasım Cumartesi günü gerçekleşen çekilişinde 325 talihliye toplam 10 milyon TL ekstra ikramiye kazandırdı. 4 bilen talihliler kişi başı 53 bin 340TL ikramiye kazandı.

3 Aralık'a kadar gerçekleşecek Milyonerler Festivali, oyunseverlere toplamda garanti 100 milyon TL ekstra ikramiye kazandıracak.

Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye tutarı 348 milyon TL'yi aştı.

Çekiliş sonuçlarına https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar adresinden ulaşılabiliyor.

