Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin tamamen öz kaynaklarla hayata geçirdiği Metrobüs Hattı'nda yeni bir gelişme yaşandı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan metrobüsle ulaşım 8 Aralık Pazartesi günü itibariyle Korucuk'a kadar seferlerini sürdürecek. Camili'de sona eren seferler o tarih itibariyle Korucuk Hastanesi kavşağında son bulacak.

KORUCUK'A KADAR GİDECEK

Gar Meydanı ile Şehir Hastanesi arasında 19,5 kilometrelik güzergâhta planlanan ve şu anda Camili'ye kadar hizmet veren metrobüs hattı, 8 Aralık Pazartesi gününden itibaren Korucuk bölgesine kadar uzatılıyor.

GÜNDE 145 SEFER

Korucuk ve Korucuk Devlet Hastanesi duraklarının hatta eklenmesiyle, Yenikent bölgesine ulaşımda önemli bir aşama daha kaydedilmiş olacak. Metrobüsler, günlük yaklaşık 145 gidiş-dönüş seferiyle Korucuk'a kadar kesintisiz ulaşım sağlayacak.