İstanbul Beylikdüzü Çocuk Meclisi'nin 2025-2026 dönemi, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde yapılan seçimle belirlendi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi Çocuk Meclisi Salonu'nda gerçekleşen seçimde çocuklar hem adayları tanıdı hem demokratik sürece aktif katılım sağladı.

Beylikdüzü Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Beylikdüzü Çocuk Meclisi'nin 2025-2026 dönemi başkanlık seçimini gerçekleştirdi.

Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi Çocuk Meclisi Salonu'nda düzenlenen programda çocuklar hem demokratik sürece katılım sağladı hem de çocuk haklarının önemini vurgulayan anlamlı bir güne tanıklık etti.

Seçim öncesinde meclis başkanlığına aday olan çocuklar, kendilerini tanıttıkları ve yeni döneme dair projeleri ile vaatlerini paylaştıkları videoları izlendi. Bu videolar sayesinde üyeler, adayların hedeflerini daha yakından tanıma fırsatı buldu.

BEYLİKDÜZÜ ÇOCUK MECLİSİ'NDE YENİ DÖNEM BAŞLADI

Çocuklar için özel olarak tasarlanan meclis salonunda yapılan oylamada, meclis üyeleri başkan ve başkan yardımcılarını belirledi. Oylama sonucunda Eymen Süleyman Ertürk, Beylikdüzü Çocuk Meclisi Başkanı seçilirken, Vera Zeynep Eraydın ve Öykü İsra Baloğlu ise başkan yardımcılığı görevine getirildi. Öte yandan eski dönem başkanı Sedef Uzun, Omurilik Felçliler Derneği'nin plastik kapak kampanyasına destek verdiklerini belirterek, kampanya kapsamında aldıkları sertifikayı bir mektupla birlikte Beylikdüzü'nün seçilmiş Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a göndereceklerini açıkladı.



