İstanbul Bakırköy Belediyesi, bitki dünyasının kanseri olarak bilinen turunçgil uzun antenli teke böceğiyle mücadele çalışmaları kapsamında ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

İSTANBUL (İGFA) - İlçedeki yeşil alanları korumak ve artırmak için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Bakırköy Belediyesi, turunçgil ve akçaağaç türündeki ağaçları istila edip kurutarak yok olmasına neden olan turunçgil uzun antenli teke böceği ile mücadele ediyor.

Bakırköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar kapsamında, böceğin larvalarını bıraktığı hastalıklı ağaçlar, diğer ağaçlara zarar vermesini önlemek amacıyla kesilerek imha ediliyor.

Ekipler, teke böceklerinin konukçu olarak seçtiği turunçgil ve akçaağaç türlerinin yerine teke böceğinin konukçu olmadığı farklı türden yeni ağaçlar dikiyor.

'BAKIRKÖY'ÜN YEŞİL ALANLARINI ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM ETMEKTEYİZ'

Çalışmalar hakkında bilgi veren Park ve Bahçeler Müdürü Çağdaş Çağla, 'İstilacı bir tür olan ve halk arasında teke böceği olarak bilinen uzun antenli turunçgil böceği, özellikle turunçgil familyasından olan ağaçları ve akçaağaç türlerini konukçu olarak seçmektedir.

Bu mevsimde larvaların odunsu dokusuna bırakıp oradan beslenip bahar aylarında da dış ortama çıkarak özellikle çevredeki insanların evlerini de istila etmekte. Bu zararın önüne geçmek için istila edilen ağaçları ortamdan kontrollü bir şekilde kaldırarak yerlerine Bakırköy kent ekolojisine uygun, daha dayanıklı ve sağlıklı yeni fidanların dikim işlemini gerçekleştiriyoruz. Bakırköy'ün yeşilini artırmak ve var olan yeşil alanlarını korumak amacıyla da çalışmalarımıza devam etmekteyiz' dedi.