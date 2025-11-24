İstanbul'da Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Emekli Tuğgeneral, Tarihçi ve Yazar Dr. Naim Babüroğlu'nu ağırladı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, Avcılar Lions Kulübü, Beylikdüzü Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Hatay Medeniyetleri Federasyonu iş birliğiyle Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde 'Atatürk ve Cumhuriyet' konulu bir söyleşi gerçekleşti.

Trakya Salonu'nda düzenlenen ve yoğun katılımın olduğu etkinlikte Emekli Tuğgeneral, Tarihçi ve Yazar Dr. Naim Babüroğlu Cumhuriyet ve Atatürk'e dair önemli paylaşımlarda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecini belgelerle anlatan Babüroğlu, Atatürk'ü 'Tarihin kıskandığı büyük bir lider, 5 bin yıllık yazılı tarihte eşi benzeri olmayan bir dahi' sözleriyle tanımladı.

'ATATÜRK DEMEK AKIL, BİLİM, TAM BAĞIMSIZLIK VE UMUT DEMEKTİR'

Milli Mücadele'nin imkânsızlıklar içinde kazanıldığını belirten Babüroğlu, 'Ordunun ihtiyaçları nedeniyle annesine bile para göndermeyen bir anlayışla Türkiye Cumhuriyeti kuruldu.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmasaydı, bugün hiçbirimiz burada olamazdık. Bu evrende yalnızca bir mucize vardır, o da Atatürk'ün Cumhuriyetidir. Cumhuriyet, Aziz Sancar'ı Nobel'e, Süleyman Demirel'i Cumhurbaşkanlığı'na, Naim Babüroğlu'nu generalliğe taşıyan rejimdir. Cumhuriyet, fırsat eşitliğidir, liyakattir, erdemdir. Atatürk demek akıl, bilim, tam bağımsızlık ve umut demektir. Bugün ne kadar karanlık görünürse görünsün, hiçbirimizin umudumuzu kaybetme hakkı yok. Çünkü Atatürk, en umutsuz anda bile vazgeçmeyen bir liderdi. Atatürk'ün Cumhuriyet'i demek, ırk, din, mezhep ayrımı gözetmeyen bir yönetim şeklidir. En büyük devrimci de Atatürk'tür' ifadelerini kullandı.

Söyleşinin sonunda Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Şehla, Dr. Babüroğlu'na günün anısına çiçek takdim ederek teşekkür etti. Ardından imza etkinliği düzenlendi.



