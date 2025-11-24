Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Büyükşehir olarak kış hazırlıkları kapsamında 269 araç ve 1117 personelin hazır bulunduğunu söyledi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının koordinasyon halinde oldukları belirtilerek, kış hazırlıkları ile ilgili bir sunum yapıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda sunum eşliğinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mehmet Beytur, MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ile kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Kıs hazırlıkları koordinasyon toplantısında konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 'Her yıl kışa hazırlık çalışmaları yapıyoruz. Geçen sene normal bir karla mücadele olmadı, adeta bir afet yaşadık. Kasım ayında kar yağdı her şey felç oldu. Paydaşlarımızla birlikte senkronize bir çalışmayla Malatya bu işin üstesinden çok iyi geldi. Paydaşlarla çok iyi performans ortaya koyduk' ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin merkez mahallelerde bin 76 kilometre, kırsal mahallelerde ise 11 bin 692 kilometre olmak üzere toplam 12 bin 768 kilometrelik alanda kış tedbirleri kapsamında gerekli planlamaları yaptığını kaydeden Başkan Er, şu bilgileri aktardı; 'Merkez ilçelerde 118 araç ve 867 personel, kırsal ilçelerde 151 araç ve 250 personel olmak üzere toplam 269 araç ve 1117 personel olumsuz hava koşulları durumunda müdahale etmeye hazır beklemektedir. Bahse konu sorumluluk alanları için merkez ilçelerde 22 ekip, kırsal ilçelerde 18 ekip olmak üzere toplam 40 ekip bölgelerinde konuşlandırılmış, yol ağları ve güzergahları planlanmıştır. Stokta yeterli oranda tuzumuz (8500 ton) bulunmaktadır. Her zaman kışa hazırlıklı olmak lazım. Elimizde yeterli araç gereç var. Paydaş kurumlarla diyalog kurup kışı en iyi şekilde atlatacağız.'

Başkan Er, sahada irtibat halinde olmanın önemli olduğuna dikkati çekerek, sahanın ve koordinasyonun ihmal edilmemesi uyarısında bulundu.

Malatya'nın konut ve iş yeri yapımında final aşamasında olduğunu dile getiren Başkan Sami Er, '2026 yılında yol ve peyzaj çalışmalarımız olacak. Yollar bizi bir hayli uğraştıracak. 1200 lokasyonda inşaat var ve günde 1200 kamyon yollarda dolaşıyor. 2026'da konut ve iş yerleri bittikten sonra yollarla ilgili çalışmalarımız olacak. Malatya'da geniş bir yol ağı var. Şehir merkezinde yeni yollar ve akslar açıyoruz. Mevcut yolları da rehabilite ediyoruz. Merkezde çalışırken kırsalı da ihmal etmiyoruz. Yeni bir daire başkanlığı 'Kırsal Daire Başkanlığı'nı kurduk. Kırsal ve şehir merkezini müdahalelerimiz daha kolay olsun diye ikiye böldük. Bu işleri çok daha hızlı ve efektif şekilde yapacağız' diye konuştu.

Başkan Er, Malatya'nın trafiğinin rahatlaması için önemli projelerinin olduğuna dikkati çekerek, 'İkizce Bölgesine viyadük yapımı için kaynak temin edildi. Belediyemize kredi sağlanacak ve viyadüğü yapacağız. Programa alındı, proje bitmek üzere. İnşallah en kısa sürede yeni viyadüğün yapımına başlayacağız' bilgisini paylaştı.

Sunumda, ayrıca Malatya merkez ve kırsalda kış tedbirleriyle alakalı olarak yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Karla mücadele kapsamında merkezde 118, kırsalda 151 olmak üzere 269 araç ile birlikte 1117 personelin hazır bulunacağı bildirildi.

Karla mücadele kapsamında belirlenen bölgelerde ekiplerin karla mücadele çalışmalarını yürüteceği aktarıldı.

Paydaşların yapılacak çalışmalarla ilgili görüşlerini bildirmesi ve karşılıklı istişarenin ardından toplantı sona erdi.