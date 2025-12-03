İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlediği etkinlikle engelli bireylerin üretimlerini, yeteneklerini ve toplumsal katılımını görünür kıldı. Gün boyu süren programda müzik, dans ve halk oyunu gösterileri izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, Beylikdüzü'nde farkındalığı artırırken güçlü bir dayanışma mesajı verdi.

İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi Sevgi Soysal Salonu'nda anlamlı bir farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinliğe ilçede bulunan çeşitli bakım merkezlerinde eğitim alan engelli bireyler ile Beylikdüzü Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri katıldı. Program, Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinin hazırladığı yıl sonu sergisi ile bakım merkezlerinde kalan bireylerin el emeği ürünlerinin yer aldığı serginin açılışıyla başladı. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte katılımcılar, yıl boyunca ortaya konan yaratıcı ve özgün eserleri inceleme fırsatı buldu.

'Temel nokta onlarla birlikte çalışmak'

Program kapsamında düzenlenen söyleşide, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Şahin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün önemine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Engelli bireylerin sosyal hayata katılımının desteklenmesinin önemini vurgulayan Şahin, 'Toplumdaki her birey kapasitesini son haddine kadar geliştirme hakkına sahiptir. Her bireyin toplum içinde yapabilecekleri ve gerçekleştirebilecekleri yetenekleri var. Bu konuda onları doğru şekilde yönlendirmek son derece önemli. Temel nokta ise onlarla birlikte çalışmak. Onları tüm süreçlere elimizden geldiğince katmak çok önemli bir ilke. Böylece bir ekip çalışması ortaya çıkıyor,' ifadelerini kullandı.

İzleyiciler unutulmaz anlar yaşadı

Gün boyu süren etkinliklerde, sahne gösterileri bölümünde engelli bireyler tarafından hazırlanan müzik dinletisi, kısa sahne performansları, halk oyunu ve dans gösterileri büyük beğeni topladı. İzleyicilere unutulmaz anlar yaşatan gösteriler, salonu dolduran konuklar tarafından alkışlarla karşılandı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.