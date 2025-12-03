Bursa'da İnegöl Belediyesi ile İZED öncülüğünde şehirdeki tüm engelli dernekleri ve rehabilitasyon merkezlerinin katılımıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında hem eğlence programı hem de 'Bu şehirde biz de varız' sloganıyla bir kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. İnegöl'de engelliler günü bu organizasyonlarla renkli görüntülere sahne oldu.

BURSA (İGFA) - İnegöl'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü birbirinden keyifli ve anlamlı programlarla coşkuyla kutlandı. İnegöl Belediyesi ile İnegöl Zihinsel Engelliler Derneği (İZED) öncülüğünde, şehirdeki tüm engelli dernekleri ve rehabilitasyon merkezlerinin de katkı ve destekleriyle yapılan programlarda engelli bireyler ve aileleri için unutulmaz hatıralar biriktirildi.

2 Aralık akşamı engelliler için özel bir eğlence programı tertip edildi. Çekilişlerin yapıldığı ve oyun havalarıyla süslenen gecede, İnegöllü sanatçı Yağızhan da sahne aldı. Hem engelli bireyler hem de davetliler gece boyu eğlendi. Renkli görüntülere sahne olan gecede keyifli anlar yaşandı. Eğlence programı kapsamında yapılan çekilişte de onlarca kişiye küçük altından ev eşyalarına, ayakkabı ve giyim hediye çeklerine kadar pek çok hediye dağıtıldı.

ENGELLİ BİREYLER 'BİZ DE VARIZ' DEDİ

03 Aralık Çarşamba günü ise Tarihi İnegöl Mehteri öncülüğünde; Belediye Başkanı Alper Taban, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşların da katılarak destek verdiği, engelli bireyler ve ailelerinin kortej yürüyüşü yapıldı. İnegöl Belediyesi eski binasından Atatürk Anıtına kadar ellerinde pankartlarla 'Bu şehirde biz de varız' mesajı veren engelli vatandaşlar, yürüyüş boyunca ilçe halkı tarafından da büyük destek gördü.

Yürüyüş sonunda günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan İnegöl Zihinsel Engelliler Derneği (İZED) Başkanı Halil Peynirci, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle İnegöl'de çok güzel işler yapıyoruz. 25 yıl evvel biz bu derneği kurduğumuzda, aileler engelli çocuklarını saklıyorlardır. Biz köylerimizi, mahallelerimizi taradık. Onların sosyal hakları ve güvenceleri hakkında bilgiler verdik. Bugüne kadar hayırseverlerimizin katkılarıyla 7800 tane tekerlekli sandalye dağıttık. Bugün de İnegöl'de biz de varız demek için böyle bir yürüyüş yapalım dedik. Belediyemizle birlikte çok güzel bir organizasyon oldu. Belediye Başkanımız her türlü desteği verdi. Dün akşam da eğlence programımız vardı, herkes çok eğlendi. Bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum' dedi.

'TOHUM TOPRAĞA, ENGELLİLER TOPLUMA EMANET'

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da tüm engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutlayarak; 'Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Ben bu organizasyonda emeği geçen derneklerimize ve emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bu alanda yapılacak çok iş var. Bizler de İnegöl Belediyesi olarak kentin tüm paydaşlarıyla beraber bu iyileştirmeleri yapabilmek için canla başla çalışıyoruz. Tabi ilk ve en fazla yapacağımız şey irtibatı daha fazla arttırmak. İnşallah İnegöl'ümüzün bu anlamda eksiklerini bir bir gidermeye gayret ediyoruz. Ailelerimizle, derneklerimizle, rehabilitasyon merkezlerimizle çok güzel işler yapacağımızı düşünüyorum. Tohum toprağa emanet, engelliler de topluma emanettir diyerek hepinize saygılar sunuyorum' diye konuştu.