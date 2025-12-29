İstanbul Bakırköy Belediyesi tarafından kış aylarında vatandaşlara keyifli ve sportif bir deneyim sunmak amacıyla kurulan Bakırköy Belediyesi Buz Pisti, Yeşilköy Mahallesi Kent Müzesi önünde hizmete açıldı.

İSTANBUL (İGFA) - Açılışa Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu katılırken, buz pisti açıldığı ilk günden itibaren vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Bakırköy Belediyesi, kentin sosyal yaşamını canlandıran, sporu ve sağlıklı yaşamı teşvik eden projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Her yaştan Bakırköylünün faydalanabileceği buz pisti, 27 Şubat'a kadar her gün 11.00-22.00 saatleri arasında açık olacak. Kış mevsimini spor ve eğlenceyle buluşturan etkinlik, özellikle çocuklar ve gençler için güvenli ve keyifli bir sosyal alan sunuyor.