Antalya Büyükşehir Belediyesi HUB Antalya Girişimcilik Merkezi, yenilikçi fikirlerin somut projelere dönüşmesine katkı sağlamak amacıyla 'Fikirden Ürüne' atölyesi düzenledi.

ANTALYA (İGFA) - Atölye çalışması, ilham veren fikirlerin paylaşıldığı dinamik bir buluşmaya dönüştü. Katılımcılar, fikirlerini hayata geçirme yolunda yalnız olmadıklarını hissederken, benzer hedeflere sahip bireylerle bir arada olmanın motivasyonunu yaşadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi HUB Antalya Girişimcilik Merkezi, düzenlediği atölye ve eğitimlerle girişimci adaylarının fikirlerini güçlendirmeye ve onları iş dünyasına hazırlamaya devam ediyor. Düzenlenen atölye kapsamında katılımcılar, alanında uzman eğitmen eşliğinde fikirlerini nasıl geliştirebileceklerini, hangi adımlarla ürüne dönüştürebileceklerini ve girişimcilik yolculuğunda nelere dikkat etmeleri gerektiğini öğrendi. Verilen eğitimle girişimci adaylarının bakış açılarının güçlendirilmesi hedeflendi.

GİRİŞİMCİ ADAYLARI BİRBİRİNDEN İLHAM ALDI

Farklı sektörlerden gelen girişimci adayları, atölye sayesinde hem birbirlerinin fikirlerinden iham aldı hem de networking imkanı yakaladı. Paylaşım ve etkileşimin ön planda olduğu etkinlikte, yaratıcı düşünce ve iş birliği kültürü öne çıktı.

FİKİR MARATONU YAPTIK

Atölye çalışması hakkında bilgi veren eğitmen Emrah Kozan, 'İnsan odaklı düşünceyi ya da düşünce becerilerini kullanarak herkesin bu problemleri keşfederek girişimcilik çerçevesinde çözümler geliştirebileceğini bu eğitimlerde vermeye çalışıyoruz. Bu atölyenin bugün en kıymetli yanı yapay zeka destekli olması. Biz yapay zeka sayesinde arkadaşlarımıza kısa sürede bu fikri nasıl ürüne dönüştürebileceklerini de anlattık ve hepsi harika fikirlerle geldiler. Yani küçük bir fikir maratonu yapmış olduk burada. Bunun içinde HUB Antalya çok doğru bir yer. Çok güzel bir çalışma oldu' dedi.