Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete iştigalinin 87'nci yılında Bakırköy'de anıldı.

İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu'nun katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreninin yanı sıra, belediyenin ana binasında ve Atatürk Spor ve Yaşam Köyü'nde gerçekleştirilen program kapsamında saat 09'u 5 geçe hayat durdu.

Bakırköy, ebediyete intikalinin 87'nci yılında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Cumhuriyet Meydanı'nda Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu'nun Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başlayan törende, saat 09'u 5 geçe sirenlerin çalmasıyla birlikte tüm Bakırköy'de hayat adeta durdu. Herkes saygı duruşunda bulunarak Ata'sına olan sevgisini ve minnettarlığını bir kez daha dile getirdi. Belediye personelinden vatandaşlara, gençlerden çocuklara kadar her yaştan Bakırköylü'nün katıldığı anma töreninde duygu dolu anlar yaşandı.

Atatürk Spor ve Yaşam Köyü'nde gerçekleştirilen anma etkinliği kapsamında, Gündüz Çocuk Bakımevi'ndeki minikler de ellerinde karanfillerle Atatürk anıtına çiçek bırakarak şiirler okudu. Miniklerin sesinden yükselen şiirler, törende bulunanlara hem gururlandırdı hem de hüzünlendirdi.