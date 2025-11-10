Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılmasının 87'nci yıl dönümünde Manisa'da saygı ve özlemle anıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde siren sesleri eşliğinde şehirde hayat durdu, cadde ve sokaklarda vatandaşlar saygı duruşuna geçti.

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önünde gerçekleştirilen törene, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Program kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde siren sesleri eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Manisa'da cadde, sokak ve meydanlarda hayat dururken, vatandaşlar da saygı duruşuna eşlik etti. Ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki anma töreni sona erdi.

'SÖNMEYEN IŞIK' ORATORYOSU SEYİRCİLERDEN TAM NOT ALDI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programı, Hasan Türek Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan 'Sönmeyen Işık' oratoryosuyla devam etti.

Manisa Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Manisa İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa; Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen katıldı. Hasan Türek Anadolu Lisesi öğrencilerinin sahne aldığı oratoryo, Atatürk'ün yaşamı ve Cumhuriyet'in kuruluş sürecini tarihi anlatımlar ve sahne yorumlarıyla aktardı. 'Sönmeyen Işık' oratoryosu, salonu dolduran katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi ve büyük beğeni topladı. Program, izleyicilerin alkışlarıyla sona erdi.