Meteoroloji ve AFAD'ın uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağışla birlikte birçok mahallede sel ve su baskınları meydana gelirken AFAD yağışların devam edeceği ve dikkatli olunması yönünde SMS mesajı attı.

İstanbul'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış Avrupa Yakası'nda etkisini artırmaya başladı. Büyükçekmece, Başakşehir, Arnavutköy, Küçükçekmece ve Gaziosmanpaşa'da etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü. Bazı iş yerlerini su bastı.

Büyükçekmece Mimarobası mevki...

Başakşehir Yuser İş Merkezi önü...

VALİ GÜL'DEN 'BOŞALTIN' UYARISI

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte etkili olan kuvvetli yağışın sabaha kadar devam edeceğinin tahmin edildiğini belirterek, "Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız." uyarısını yaptı.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili İstanbullular, ilimiz genelinde kuvvetli yağış devam etmektedir ve sabaha kadar yağış beklentisi tahmin edilmektedir. Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız." ifadelerini kullandı.

AFAD SMS GÖNDEREREK UYARDI

AFAD tarafından vatandaşlara iletilen SMS'te "Meteorolojiye göre Istanbul'da kuvvetli yagışların yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sel, yıldırım, su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır" denildi.

SEL BASKINLARI YAŞANIYOR

Özellikle Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı. Yollar göle dönerken, rögar kapaklarından suların fışkırdığı görüldü.