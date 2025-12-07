İSTANBUL (İGFA) -İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat Koleksiyonları halkla buluşuyor. Koleksiyonun Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan yüzyıllık sanat birikimini özel bir seçki ile bir araya getiren 'Kolektifin Belleği: İBB Koleksiyonları' başlıklı sergi, 13 Aralık'ta Artİstanbul Feshane'de kapılarını açıyor. Sergide 187 sanatçının 627 eseri, yıl boyunca ücretsiz izlenebilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB); Atatürk Kitaplığı, Aşiyan Müzesi ve Şehir Müzesi koleksiyonları ile birlikte sanat dünyasının önde gelen isimlerinden bağış yoluyla İBB Sanat Koleksiyonlarına eklenen eserleri, 'Kolektifin Belleği: İBB Koleksiyonları' başlıklı sergisiyle bir araya getiriyor. Artİstanbul Feshane'nin ev sahipliğinde İstanbullularla buluşacak sergideki seçkilerin odağında, kentin sanatsal birikiminin ortak hafızasını yansıtan 'Resmemaneti' koleksiyonundaki eserler yer alıyor.

KÖKLERİ 1925'E UZANIYOR

İBB Sanat Koleksiyonlarının tarihi, 19. yüzyıl Tanzimat reformlarına ve 1925'te Şişli'deki Atatürk Evi'nde kurulan İnkılap Müzesi girişimine uzanıyor. Zamanla Beyazıt Medresesi'ndeki Şehir ve İnkılap Vesikaları Müze ve Kütüphanesi, Gazanfer Ağa Medresesi'ndeki Belediye Müzesi, Yıldız Sarayı'ndaki Şehir Müzesi gibi farklı mekânlarla şekillenmeye devam eden koleksiyon, günümüze dek kamusal bir sorumlulukla büyümeye ve zenginleşmeye devam etti. Bugün İBB, katılımcılık ve erişilebilirlik ilkeleriyle bu birikimi geleceğe taşımayı sürdürüyor.

Giovanni Bellini'den Tevfik Fikret'e, Abdülmecid Efendi'den Bedri Rahmi Eyüboğlu'na uzanan geniş bir sanatçı yelpazesi sunan İBB Koleksiyonları, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e İstanbul'un sanatsal ve kültürel modernleşme sürecinin bütünlüklü bir panoramasını yansıtıyor.

İBB Koleksiyonları, özellikle portre alanındaki eşsiz zenginliğiyle de dikkat çekiyor. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş sürecinde sanatın özne inşasına dair önemli örnekleri temsil eden portreler, dönemin toplumsal hiyerarşilerini, kültürel yönelimlerini ve temsil politikalarını yansıtarak İstanbul hafızasının kayda değer görsel bir arşivini oluşturuyor.

BAĞIŞLARLA ZENGİNLEŞEN KOLEKTİF MİRAS

İBB Sanat Koleksiyonunun şekillenmesinde geçmişten günümüze devam eden bağışlar önemli bir rol oynuyor. Sanatçı ailelerinden araştırmacılara, koleksiyonerlerden kurumlara kadar pek çok değerli bağışçının katkıları sayesinde bütünlüklü bir yapıya da kavuşan koleksiyon; şehirde kültürel kamusallığı genişleterek herkesi sanatın katılımcısı olmaya davet ediyor. Son olarak koleksiyoner Cengiz Akıncı'nın danışmanlığında İBB Sanat Koleksiyonuna kazandırılan ve 'Akıncı Koleksiyonu: Kolektifin Belleği' başlığıyla sergide yer alan seçki, bireysel bakışların kamusal bir zeminle buluştuğu bir karşılaşma alanı olarak izleyici karşısına çıkıyor.