CHP lideri Özgür Özel, Kabataş Transfer Merkezi'nin 2. etabının açılışında, projenin İstanbul ulaşımına getireceği kalıcı çözümleri ve metronun entegrasyonuyla oluşacak kritik önemi vurguladı.

İSTANBUL ULAŞIMINDA DÖNÜM NOKTASI

Özel, tamamlanan ikinci etabın İstanbul'un ulaşım sorunlarına kalıcı çözümler getireceğini vurgulayarak, projenin tam kapasiteyle çalışmaya başladığında şehrin en kritik ulaşım ağlarından biri haline geleceğini belirtti. Ayrıca, arkeolojik kazılar nedeniyle yaşanan gecikmelere de değinerek, bu sürecin hassasiyetini dile getirdi.

GELECEĞE YÖNELİK KRİTİK ADIM

Konuşmasında, projenin İstanbul'un ulaşım geleceği açısından attığı önemli bir adım olduğunu ifade eden Özel, metronun devreye girmesiyle birlikte bu hattın İstanbul'un en hayati ulaşım güzergahlarından biri olacağını söyledi. İkinci etabın tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Özel, projenin şehre sağlayacağı faydaları anlattı.

Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kabataş Transfer Merkezi 2. Etap Açılış Törenine katıldı. Törende konuşan Özel, “ Beyoğlu’nun güzel insanları. İki kıtayı buluşturan İstanbul’un ulaşımı için çok kilit bir noktadayız. Çok faydalı bir fikrin, çok doğru bir uygulamanın ve tam olarak hayata geçtiğinde İstanbul’daki ulaşımla ilgili çok önemli bir sorunu kalıcı olarak ortadan kaldıracak bir projenin ikinci etabını tamamlıyoruz. Arkeolojik kazılardan dolayı aksayan, aksaması gereken, onlardan sonra tamamlanacak olan metro hattıyla, istasyonun da devreye girmesiyle birlikte burası İstanbul ulaşımı açısından en önemli, kritik ve çok yük alan, hızla kesişme noktasını çözüme dönüştürecek olan bir ulaşım ‘hub’ı olarak bugün ikinci etabı tamamlamanın memnuniyeti içindeyiz” dedi.

“HEM İŞLEVSEL HEM DE YEŞİL BİR PROJE”

Konuşmasında İBB'nin cevaevindeki Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'unda gündeme taşıyan Özgür Özel “Dün değerli Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ile birlikteydim. Kendisi bugün buradaki açılıştan büyük bir heyecan duyuyor. Kendisi ‘17 Mart 2024 tarihinde buranın açılışında, ‘Bu şehrin belediye başkanı değil, muhafızı olma duygusu ve sorumluluğuyla işimizi yapıyoruz’ demiştim. Bu sözümü söyledikten bir yıl sonra işimizi yapmaktan, sevdiğimiz İstanbul’a, aşkımız İstanbul’a hizmet etmekten alı koyulduk. Ama gerek Belediye Başkanvekilimiz, gerek deneyimli, çalışkan, üretken kadrolarımız benim yokluğumu hissettirmemeye, projelerini tamamlamaya, ortaya koyduğumuz vizyonu sürdürmeye devam ediyorlar. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyorum. İstanbullu hemşerilerime ve çalışkan kadrolarıma en derinden, en yürekten selamlarımı iletin’ demişti.

Kabul buyurunuz lütfen. Bu projenin inşası dört yıl önce başlamıştı. Kabataş Transfer Merkezi, deniz, raylı sistem ve karayolu hatlarını bir araya getiren entegre bir ulaşım üssü olarak tasarlandı. Birinci etabı 2024’te, ikinci etabı da geride bıraktığımız ve Sayın Başkanvekilimizin ifade ettiği gibi 30 Ağustos’ta tamamlandı. Raylı sistemin, fünikülerin, vapurun ve karayolu ulaşımının tek çatı altında toplandığı ulaşım fonksiyonlarının yanında sergi salonlarının, kafeteryaların da var olduğu bir büyük proje. Hep şehirlerin betona gömülmesinden şikayet ediyoruz. Kabataş Transfer Merkezi hem işlevsel, hem de yeşil bir proje. 33 bin 270 metrekare peyzaj alanıyla ve yeşil çatı uygulamasıyla olması gerektiği gibi bir proje. Burada devam eden, biraz önce bahsettiğim arkeolojik kazılar var. Bunlar da tamamlandıktan sonra tarihi yarım adaya karşı 52 bin metrekarelik böylesi bir alan ortaya çıkmış olacak.”

“AÇILIŞ TÖRENLERİNE YETİŞEMİYORUZ”

Özgür Özel konuşmasında önemli konulara dikkat çekti. İş Özel'in konuşmasın:

“Birileri dalga dalga operasyonlar yapsa da belediyelerimizin hizmet üretmeye devam ediyor olması son derece önemli. Buraya da Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız, İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek’le birlikte katıldık. Malum 19 Mart’tan sonra bir dönem çok ağır bir travmayı, bir darbeyi ve ona bir direnişi hep beraber gerçekleştiriyoruz. Bu dönem açılışlar yapmak, müzikler çalmak, alkış tutmak yerine mücadele etme dönemiydi. Ağustos ayı içinde Sayın Zeybek kendi biriminin bir raporunu ileterek, binin üzerinde bekleyen açılışımızın olduğunu, elbette tesislerin, hizmetlerin, bir taraftan çalışmaya başladığını ama bunu görünür kılmanın da yerinde olacağını rapor etti. Biz de bir yandan mücadeleyi sürdürürken, bir yandan da elimizi, kolumuzu bağlamaya çalışsalar da başkanlarımızı hapse atsalar da hizmetin, mücadelenin, çalışmaların devam ettiğini görünür kılmak için açılışları yapmaya başladık. Türkiye’nin dört bir yanında haftada bir kaç gün, bazen İstanbul’da… Bakmayın Nuri Aslan iyi bir tüccar, iyi bir pazarlıkçı. Bunu da kamu lehine yaptığı zaman İstanbul kazanıyor. İstanbul’da üç gün dursam dört tane açılış yaptığımı sanki görmüyormuş gibi halen daha benimle kürsüden pazarlık ediyor. ‘Gelseniz, açsak’ diye. Elbette geleceğiz. Haftada üç - dört açılış yapıyoruz. Gittiğimiz yerlerde toplu açılış törenleri yapıyoruz ama CHP’nin üretim hızına yetişemiyoruz. Açılışları yapmaya tekrar başladığımızda bin 30 bekleyen açılış vardı. 70’ten fazla açılış gerçekleştirdik. Şimdi bin 70 açılış var. Çünkü bir yandan da tamamlanan projeler oluyor. Bundan sonra da bunları hep birlikte yapmayı sürdüreceğiz.”

“YALANLARI DEŞİFRE ETMEYE DE DEVAM EDİYORUZ”

“Tabii bu pozitif gündemin yanında memlekete bir negatif gündem dayatılıyor. O negatif gündeme karşı; sussan olmuyor, dursan olmuyor. Durmayıp çalışmaya devam edeceğiz. Bir de bir takım iftiraları, yalanları deşifre etmeye, bunları ortaya koymaya ve buna karşı doğru sözü söylemeye, kurmaya da devam edeceğiz. Bugün törende, birinci etapta burada olan Ekrem Başkan yok. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan kardeşim burada değil. Ama belediyecilik ve hizmet anlayışımızla başa çıkamayacaklarını görenler, hileler ve kumpaslarla karşımızdalar. Ekrem Başkan 239 gündür hapiste tutuluyor. Ve o günden beri talep ettiğimiz, ‘Hadi’ dediğimiz, adeta fasikül fasikül fasikül yandaş medyaya servis edilen, güya soruşturmanın gizliliği var, bunun altını dikkatle çiziyorum. HSK’ya, Hakimler Savcılar Kurulu’na resmi başvuru yapacağız, hazırlıyoruz. Buradan da ilanen söylüyorum. İstanbulluların huzurunda bütün Türkiye’ye canlı yayınlarda ifade ediyorum. Soruşturma güya gizliydi, avukatlara bile çok kısıtlı bilgiler veriliyor, kendi ifaden dışında hiçbir şey göremiyordun. Ama iki güne bir, bir büyük yalan söylediler. İki günde bir, bir iftira attılar. İki günde bir, bir haysiyet cellatlığına giriştiler. Şimdi karşınıza bir iddianame ile nihayet çıktılar. İddianameyi ikiye ayıralım. İki sözüm de doğrudur. Şimdi ikisinden de bahsedeceğim. İddianamede bilinmedik bir şey yok, bilmediğimiz bir şey yok. Ama bildiğimiz bir şey de yok. İddianamede televizyonlara söylenen ‘Şu oldu, bu oldu’ dedikleri bütün fasiküllere, hani eskiden gazeteler diyordu ya ‘Fasikül fasikül ansiklopedi’ her gün yandaşlara ne sızdırdılarsa, son gün buna bir kap yapmışlar, ‘Ansiklopedi gibi iddianame’ diyorlar. Güya soruşturmada gizlilik vardı, yandaş bazına sızdırdıkları her şey iddianamenin içinde bir kısmı ile. Bu konuda olmayan şey; ‘Kanıtlayacağız, ispatlayacağız, biz sadece sözle yapmayız.’ Daha 2 Eylül günü söyledi. Dedi ki ‘Tanık beyanıyla tutuklu olan kimse yok. Varsa söyleyin, yarın salalım’ dedi. İddianame çıktı, başta Kadriye Kasapoğlu, Özel Kalem Müdürü Ekrem Başkan’ın, Mehmet Pehlivan, Ekrem Başkanımızın avukatı, Kadir Öztürk, Sabri Caner Kırca ve Hüseyin Yurttaş ve daha niceleri sadece tanık beyanıyla şu anda tutuklular. Sözünüzün bir ağırlığı varsa, sözünüzün eriyseniz, arkasındaysanız onlarca arkadaşımızı derhal serbest bırakmanız lazım.”

“KANITLANMIŞ BİR KÖR KURUŞ YOK”

“‘İddianamede sadece tanık beyanı yok, kanıt var’ diyordu. Kanıtlanmış bir kör kuruş yok. Bir delikli para yok. Kanıtladığı varsa etkin pişmanlıktan iftira atanların sıkıştıkları noktada söyledikleri var, kendilerine dair. Ekrem Başkanımıza dair, namuslu belediye bürokratlarımıza dair, İstanbul’a hizmet eden bu kıymetli kadrolara dair bir kör kuruş, ne ispat, ne kanıt, hiçbir şey yok. Ne var? 969 kez ‘hatırladığım kadarıyla’ var. 691 kez ‘-mışlar, -mişler, -muşlar’ var, 546 kez ‘duydum’, 499 kez ‘olabilir’, 235 kez ‘ben böyle düşünüyorum’, dokuz kez ‘hissettim’ var. Kanıt yok, ortada bir tek kanıt yok. Ama kanıt olmayınca mesela ne var ortada? Ekrem Başkan’ın oğlu para istemiş, resmi hesabından para yollamış. 772 bin lira. Altı metrelik bir tekne almış 27 yaşındaki oğlu kendine. 772 bin lira, bir daire 20 milyon, 30’da biri bir dairenin. Ve Anadolu Ajansı sehven, TRT yanlışlıkla bu 772 bin lirayı, 772 milyon lira yazmışlar. İddianamenin ilk günü ‘772 milyon lira yolladığı anlaşıldı.’ Dekont 772 bin lira. Söylenenin binde biri. Ve para babanın oğluna yolladığı, oğlunun da namusuyla çekip kendine altı metrelik, altı metrelik, ‘Bir gemi var, gemicilik var’ deyip 250 metrelik gemilere ‘gemicik’ diyedursun altı metrelik böyle herhangi bir yerde satılan bir basit meseleyi 1000 katı diye söylediler. Uğraştık, aradık. Dün akşam benim konuşmamdan sonra yayından kaldırdılar. ‘Özür dileyin’, ‘Kaldırdık işte, özür diletmeyin.’ Hakan Bahçetepe’nin Gaziosmanpaşa Belediyesi’ndeki kasasından böyle dolar çıkarıyor görüntüleri vardı. Gördüm, inanamadım. ‘Hemen arama tutanağı gelsin, bu paranın ne işi var belediyede?’ dedim. Arama tutanağı geldi. Mühür var, hard disk var. ‘E para?’ TRT’yi aradık, ‘Ne yapıyorsunuz siz?’ ‘Anadolu Ajansı yolladı.’ ‘Ne yapıyorsunuz siz?’ ‘Elimize görüntü ulaşmamıştı, stok görüntülerden yolladık.’ FETÖ'cülerin AK Partililere verip de AK Partililerin böyle paraları çıkardığı görüntüleri, sanki şimdinin görüntüleriymiş gibi yolladılar. Mustafa Akın’ın yayladaki kasasından 48 tek mermi çıktı. Ruhsatlı beylik silahına ait. Bir kuruş para yok. Orada Euro gösterdiler, Gaziosmanpaşa’da dolar gösterdiler. İddianame çıktı, ikisinin de kasasından hiçbir şey çıkmadığı ortaya çıktı.”

“ATILAN İFTİRALARIN ARKASI BOŞ”

“Buradan açıkça söylüyorum. Atılan iftiralar var, arkası boş. Kanıtı yok, ama buradan bir tane gerçekten sorumluluk alacak, namuslu, ‘Ben de kandırıldım, özür diliyorum’ diyecek TRT’den bir yetkili bekliyorum. Anadolu Ajansı’ndan bir yetkili bekliyorum. A Haber’den bir haysiyetli yönetici bekliyorum. TGRT’den özür dileyecek namuslu, erdemli birini bekliyorum. Merkez medyadan haberin doğruluğunu soruşturmadan yayın yapan yayın yönetmenlerinden özür bekliyorum. Bunların hepsini birden organize eden Recep Tayyip Erdoğan’dan açıkça özür bekliyorum, özür bekliyorum. Bu söylediğim isimlerin hepsine söylüyorum: İlk gün servis edilen 560 milyar liralık yolsuzluğun, 560 lirasının kanıtı nerede? Kanıtı nerede? Günlerce ‘İBB’den bin 200 cep telefonu alındı, dağıtıldı’ dediniz. Bir tanesinin ispati nerede? İddianamede ne 560 milyar var, ne bin 200 tane cep telefonu var. ‘İmamoğlu’nun lüks araçları’ dediniz, MHP milletvekilinin çıktı. Hani özür nerede? ‘Pandemide bin 388 konser verildi, konserlere fahiş fiyatlar, milyonlar ödendi’ dendi. İddianamede adı bile geçmiyor. ‘KİPTAŞ 100 daireyi beşte bir fiyata delegelere dağıttı’ dediniz. Delegelerin adı bile geçmiyor. 100 değil bir tane daire hakkında bile iddianameye bir kelime bile yazamadılar. ‘Para dolu valizler’ dediler. Özgür Çelik Başkanım valizi açtı jammer’ı gösterdi. ‘İddianamede göreceksiniz paraları, para kulelerini’ dediler. İddianamede ‘Valizlerin içinde jammer var, hangi gizleyecek konuşmalar yapılmış? Jammer’a neden ihtiyaç duyulmuş?’ diyor. Buradan açıklıyorum. Mevcut Cumhurbaşkanı, attığı her adımda arkasında jammer kamyonu ile gezerken, her toplantıda jammer o ilçenin neredeyse bütün iletişimini keserken, elini yıkamaya lavaboya giderken jammer çalıştırma ihtiyacınız hangi ihtiyaçtan doğuyorsa, mevcut Cumhurbaşkanı niye jammer kullanıyorsa, bir sonraki Cumhurbaşkanı da o yüzden jammer kullanıyor.”

“BU PARTİYİ KENAN EVREN KAPATAMADI, SEN KİMSİN?”

“İşin özünü, sözünü kimse çarpıtmasın. Bunların sonunda Cumhuriyet Halk Partisi’ni kapatma davası açmaya çalıştı hadsizler. Millet bir ayağa kalktı, ‘Savaş meydanında Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu partiyi Kenan Evren kapatamadı. Sen mi kapatacaksın?’ dedi, alnını karışladı bunların. Bir yanda hemen başsavcılıktan yazı: ‘Bizim kapatma ile ilgili bir şeyimiz yok, bildirim yaptık.’ Millet daha beter yüklendi, ‘Efendim biz kapat demedik, sadece görevimizi yaptık.’ Ama yazdıkları yazı çıktı ortaya. Anayasanın parti kapatma maddelerini hatırlatan, bu fiillerin süreklilik arz ettiğinde kapatmanın şart olduğunu söyleyen yazılarını, başsavcıyla rekabet halinde oldukları savcı sızdırdı medyaya yolladı. Şimdi AK Parti bu kadar yanlışın yanında kendisi kapatma davalarının mağduru olmuş bir siyasi hareket olarak, Cumhuriyet Halk Partisi’ni kapatmaya çalışan, kapattırmaya çalışan bir siyasi hareket olarak bir kez daha suçüstü yakalandı.”

“BİR SUÇÜSTÜ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

“Son suçüstü dün akşam gerçekleşen bir mesele. Hani Tayyip Bey bazen diyor ya ‘Bu Allah’ın bir lütfu.’ Bana bu nazarı da Nuri Aslan değirdi, ‘Efendim 69 miting oldu, önünde notlar var. Notlara bakmadan konuşuyor, nasıl böyle konuşuyor? Genel Başkan nasıl konuşuyor?’ Dün akşam nota bakmadan konuşurken dilim sürçmüş Meşe diyeceğime Çınar demişim. Allah’ın bir lütfu. Çınar desem susup oturacaklar. Meşe deyince; ‘Meşe diye bir şahit vardı, yalancı şahit vardı. Sizin gizli tanık dediğiniz, mahkemede bile yüzünü buzlayacağınız, adını gizleyeceğiniz Meşe diye bir tanık vardı’ diyeceğime Çınar demişim. Odunların adını karıştırmışım. Meşe diyeceğime Çınar deyince hemen bir açıklama yaptılar. ‘Efendim Çınar diye bir gizli tanığın beyanını geri çektiği, sonra intihara giriştiği, yedinci kata çıkamadığı söylendi. Böyle bir şey yok.’ Ben ‘Çınar’ın ifadelerini İlke’ye yüklediniz’ derken açıklama yaptılar Allah’ıma bir şükür. ‘İlke, 18 Kasım 2024’te ifade vermiştir’ diyor. Şimdi öyle bir suçüstü ile karşı karşıyayız ki bütün İstanbullular, aziz milletim. 19 Mart tarihinde üç gizli tanık vardı; Meşe, Ladin, Çınar. Bugün 15 gizli tanık var. Ama 19 Mart’ta Ekrem Başkan alındığında, ilk arkadaşlarımız alındığında onlara söylenen ifadelerde dön - dolaş ‘Meşe, Ladin, Çınar.’ Özellikle de Ekrem Başkan’a dünya kadar Meşe ifadesi. O gün İlke diye biri var mı? Yok. O gün, Meşe var. Bu Meşe’ye bir sözler vermişler. Meşe yedinci kata girememeye başlayınca, sözler tutulmayınca… Oralara da geleceğiz çok yakında. Meşe artık gizli tanık olabilecek özelliği kaybetmiş. ‘Konuşurum’ demiş, ‘Doğrusunu anlatırım. Beni kandırdınız’ demiş. Beyefendiler iddianameyi yaparken Meşe’nin ifadelerini çıkarmışlar, iddianamede şimdi Ekrem Başkan’a ve arkadaşlara sorulan Meşe ifadelerinin hiçbiri yok, Meşe yok. Yerine İlke’yi koymuşlar. 31 Mart’ta İlke yoktu.”

“HSK’DAN BU İŞE EL KOYMASINI İSTEYECEĞİZ”

“Şimdi diyor ki ‘18 Kasım 2024’te İlke ifade verdi. Meşe’nin çektiği ifadeleri İlke’ye şarj etmişler. O yalanları ‘İlke’ diye yazmışlar, nasıl bir suçüstü yakalanmışlar. İşte ispatı; satır satır, sayfa sayfa. Düşünün ki Ekrem Başkan’a şöyle soruyorlar, gizli tanık Meşe 17 Mart’taki ifadesinde şöyle söylemiş: ‘Reklam İstanbul isimli şirketin asıl yatırımcısının Murat Ongun ve Serdal Taşkın olduğuna dair elimde ses kaydı var’ demiş. Kim? Meşe. Bunu bizim arkadaşlara; Serdal’a, Murat Ongun’a, Ekrem Başkan’a sormuşlar. İddianamede Meşe diye biri yok, bu iddianameyi İlke diye bir gizli tanığın verdiğini söylüyorlar. Satırı satırına aynı. Meşe ne dediyse, iddianamenin 203’üncü sayfasında ‘İlke bunu söyledi’ diye tekrarlıyorlar. ‘Bu ihale işlerinin hak edişini Barış Kırıç yönetir, Murat Ongun yanındadır.’ Meşe gitmiş, yerine İlke gelmiş. Yine aynı sayfada, aynı ‘kopyala - yapıştır’la ‘Emrah Bağdatlı üzerinden para dağıtımı yaparlar, ben bunu biliyorum demiş’ Meşe. Meşe ile anlaşamamış, gitmişler şimdi oraya İlke yazmışlar. Şimdi en çarpıcılarından biri; Gazetecilere atılan iftiralar Meşe’nindi ya. Gazetecilere ‘Size para veriliyor, ona göre yazıyorsunuz’ diye Meşe söylemişti. Meşe şimdi bunu öyle söylemeyeceğini söyleyecek diye, apar topar atılınca yerine İlke yazmışlar. Şimdi soruyorum vatandaşlarımıza, 19 Mart günü ifadeler varken o gün söylenen cümle, o gün olmayan İlke’ye bugün yazılıp Meşe çıkarılıyorsa ifade Meşe’nin midir, İlke’nin midir, yoksa bu bir iftiradır. Gizli tanık vazgeçince gizli tanık değiştirilmiştir. Noktasına, virgülüne kadar aynı ifade. Arada sekiz ay fark var. O gün İlke diye biri yok. Bugün İlke diye biri var. Şimdi Hakimler, Savcılar Kurulu’na başvuruyu arkadaşlar hazırlıyor. Bunu mahkemede savunuruz. Hakimin gözünün önüne koyarız. Çünkü bizim elimize 19-20-21 Mart’ta, ‘Bunları Meşe söyledi’ var. Şimdi Meşe yok. Yerine İlke var. Demek ki sözün gerçekliği değil iftiraya aranan biri sahip, o gün o bulunmuş, bugün arıza çıkarmış. Yerine yepyeni bir isim konmuş. Ne yapacaklarmış bir de bunu buzlayacaklarmış, ‘İnan ki bu gizli tanık doğru söylüyor’ diyeceklermiş. HSK’dan bu işe el koymasını isteyeceğiz.”

“SİZİ MİLLETE ŞİKAYET EDECEĞİZ, PERİŞAN EDECEĞİZ”

“Bu ülkede bu kumpas çökmeden ne İstanbul’a adalet gelir, ne bu davaya adalet gelir ne de bundan sonra bir tek kişiyi ikna edebilirsiniz. Gizli tanıklarınızla yalanlarınızla Ekrem İmamoğlu’na attığınız o çamurları, o pislikleri elinize, yüzünüze bulaştırdınız. Millete sizi şikayet edeceğiz. Perişan edeceğiz bu kumpas yüzünden. Tarihe namuslu, Kuddusi Okkır’a, ‘Ergenekon’un kasası’ deyip de cenazesini Silivri Belediyesi kaldırıp o FETÖ’cü çete ve ona ne istediyse veren Tayyip Erdoğan nasıl geçtiyse, Ali Tatar’a dünya iftira atıp kendisinin hayatına son veren Ali Tatar’ın yargılama sonunda masumiyeti nasıl ortaya çıkıp o iftiracı çeteler tarihe böyle geçtilerse, bu ülkenin namuslu Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’a nasıl iki kere ağırlaştırılmış müebbet veren iftirayla ‘Terör örgütü lideri’ denip sonra ‘Rabbim ve milletim beni affetsin, ben de kandırıldım’la Tayyip Erdoğan kenara geçmiş, o iftiracılar yurtdışına kaçmışsa arkadaşlarımıza bu iftiraları atanların da tarihe bu kara lekelerle geçtiği ve bu iftirayı atanın da bu sefer siyaseten bunun hesabını verdiği, milletin hesabını soracağı günler yakındır.”

“MİLLET DOĞRULARI GÖRECEK”

“Tayyip Erdoğan’a bir kez daha hatırlatıyorum, 100 gün değil, ‘30 gün sonra insan içine çıkamayacaklar’ dedi. Aha da İstanbul’un ortasındayım. ‘Göz göze bakamazlar’ dedi. Dün Ekrem Başkan’ın gözüne baktım. Akşam mitingde eşinin gözüne baktım. Bütün miting meydanının gözüne baktım. Buradan da İstanbulluların gözünün içine baka baka söylüyorum ki; Ekrem Başkan masumdur, arkadaşlarımız masumdur. Atılan iftiralar çürüyecek. Millet doğruyu görecek. Eninde sonunda Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacaktır. Söz veriyoruz. Bugün de, bu güzel günde, dünya kadar yandaş kanal, kalem, ittir kaktır o pespaye boş değil bomboş iddianameyi savunamazken, ‘Hadi bakalım iddianame çıkınca ne yapacaksınız, savunun görelim’ diyenlere diyorum ki: İşte buradayım. En güvendiklerini çıkarsınlar, iddianame için istedikleri kanalda tartışmaya hazırız. Ama Sayın Bahçeli’nin sözünü de unutmasınlar. TRT başta isteyen her kanalın duruşmaları canlı yayınlayacağı bir yargılama istiyoruz. ‘Hodri meydan’ diyoruz. Atın iftirayı, alın cevabı. Cesaretiniz varsa canlı yayın istiyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederim: Bugün de bu güzel hizmeti yapan, bu güzel hizmetleri planlayan ve bugün burada olması gerekeni içeriye atanlara karşı onların yalanları deşifre etmek, Ekrem Başkan’ı savunmak ve tam da buranın işiydi. Bunu burada yaptık, bundan sonra her fırsatta yapacağız. Şuna herkes inansın ki; karanlık değil, aydınlık kazanır. Yalan değil, gerçek kazanır. Korkaklar değil, cesurlar kazanır. Eninde sonunda biz kazanacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.”