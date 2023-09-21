Halen İBB Muhtarlıklar Daire Başkanlığı görevini yürüten Yavuz Saltık, yarın karar duruşması için hakim karşısına çıkacak. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmada, tutuksuz sanık Yavuz Saltık, DİAYDER isimli derneğe market yardım kartı vermekle suçlanıyor.

DİYADER DAVASI NEDEN AÇILMIŞTI?

İBB Sosyal Hizmetler Dairesi eski Başkanı Yavuz Saltık hakkında İBB’nin yardım kartlarını PKK/KCK’nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü öne sürülen DİAYDER üyelerine verdiği iddiasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Savcının iddiasına göre, dernek terör örgütünün kırsal alanında faaliyet yürüten ya da tutuklanan ve örgüt tarafından "değer ailesi" olarak ifade edilen ailelere bu kartı teslim etmekle suçlanıyor.

Saltık'ın Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (DİAYDER) isimli dernek üzerinden "değer ailelerine" yardım kartlarının tesliminin sağlanmasında ifa ettiği görev kapsamında kastının bulunduğu aktarılan mütalaada, "terör örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

DİAYDER DAVASI HALEN SÜRÜYOR

Yavuz Saltık, 22 Eylül Cuma günü(yarın) saat 10:00’da 15 yıl hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak. Öte yandan bu davadan ayrı olarak devam eden DİAYDER davası ise henüz sonuçlanmadı. Yani, Türk adaleti DİAYDER ile terör örgütü arasında bir bağ olup olmadığı konusunda karar vermedi. Son olarak bir süre önce son tutuklu sanığın da tahliyesi ile DİAYDER davasında tutuklu sanık da kalmadı. Son savunmasında suçsuzluğunun altını çizen Yavuz Saltık "Ben sosyal politikanın ruhu gereği olan işlere imza atmak dışında ne İBB'ye ne devletime leke getirecek işlere imza atmadım, atmayacağım da. Ben kimseye usulsüz sosyal destek kartı dağıtmadım.Sosyal destek kartlarının dağıtım usulü bellidir. Dağıtıldığı İddia edilen market kartların tarafından değer ailelerine verildiği ispat edilmemiştir.Bu davada ben yargılanmıyorum. Burada İBB'nin Türkiye'de ve dünyada eşi benzeri görülmemiş kapsayıcı sosyal politikası yargılanıyor. Şayet yardım ettiğim kişiler hukuki olarak kriminal olarak bir şeye sahipse benden önce İBB'de görev yapmış herkesi buraya getirmek zorundasınız. Rahmetli Kadir Topbaş olmak üzere. Çünkü önceki dönemde de bu ailelere İBB resmî olarak sosyal yardım verdi " diye konuştu

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU: YAVUZ YOL ARKADAŞIMDIR VE HİÇ BİR YOL ARKADAŞIMIN TERÖRLE BAĞI KURULAMAZ

Yarın ki duruşma öncesi Yavuz Saltık ile bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu davanın geçen dönem kabinedeki yer alan bir bakanın zorlamasıyla yaratıldığını söyledi. ‘Adalet mülkün temelidir’ diyen İmamoğlu ‘Unutmasınlar ki, benzeri ithamlar bize de yapıldı. Ekrem İmamoğlu’nun hiç bir yol arkadaşının terör örgütleriyle bağı kurulamaz. Tüm arkadaşlarım vatansever insanlardır ve bu leke bize bulaşmaz. Adaletten beklentimiz karar duruşmasında mahkeme heyetinin vicdanen en doğru kararı yani beraat kararını vermesidir. Onurlu Türk yargıçlarının adaletin tecelli etmesini sağlayacaklarına güvenim tamdır’ dedi.

DİYADER DAVASI NEDEN AÇILMIŞTI?

İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık hakkında İBB’nin yardım kartlarını PKK/KCK’nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü öne sürülen DİAYDER üyelerine verdiği iddiasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.