'Millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle' alınan yeni karar henüz uygulanmadı.

Kararın uygulanması amacıyla internet servis sağlayıcılarına talimat gönderilirken, söz konusu hesabın kullanıcı adı değiştirilmiş ve yasak kararı fiilen uygulanamaz hale gelmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine kullanıcı adı değiştirilen 'Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X' hesabı için yeniden erişim engeli kararı alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarının paylaşıldığı 'Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' X hesabı, mahkeme kararıyla Türkiye'de erişime engellenmişti. Erişim engeli kararının internet servis sağlayıcılarına iletilmesinin ardından, söz konusu hesabın kullanıcı adı değiştirilmişti. Mahkeme, değişen yeni kullanıcı adı için de erişim engeli kararı aldı. 8 Mayıs'ta mahkeme kararıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kişisel X hesabı Türkiye'de görünmez kılınmıştı. İmamoğlu'nun paylaşımlarını sürdürdüğü 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' adlı X hesabı hakkında da 'millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle' erişim engeli kararı alındı.

