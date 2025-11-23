İBB, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlamak için bir dizi sürpriz hazırladı. Öğretmenler, kitaptan müzeye, bahçeden vapur keyfine kadar birçok alanda özel indirimlerden yararlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere yönelik bir dizi indirim ve ayrıcalık kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında öğretmenler, günlük hayatın farklı alanlarında önemli tasarruflar elde edebilecek.

BAHÇE MARKET’TEN YÜZDE 10 İNDİRİM

İBB iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş., 24 Kasım'da Bahçe Market'in hem mağazalarında hem de bahcemarket.com adresindeki online alışveriş sitesinde tüm ürünlerde geçerli olmak üzere yüzde 10 indirim uygulayacak. Bahçe ve bitki sever öğretmenler bu fırsatla ihtiyaçlarını uygun fiyata alma şansı yakalayacak.

SOSYAL TESİSLERDE AİLE BULUŞMALARI

İBB Sosyal Tesisleri de bu özel günde geleceği inşa eden öğretmenleri ve ailelerini unutmadı. Öğretmenler Günü dolayısıyla 24 Kasım’da İBB Sosyal Tesisleri'nde, öğretmenler ve beraberindeki aileleri için yüzde 20 indirim uygulanacak.

BİR DİZİ HEDİYE

Kültür A.Ş. ise öğretmenlere kültür ve sanat dolu bir dizi hediye sunuyor. İlk olarak, İstanbul Kitapçısı'nda 22, 23 ve 24 Kasım tarihleri arasında tüm kitaplar için yüzde 20 indirim fırsatı sunulacak. Bunun yanı sıra, 23 Kasım'da Kültür A.Ş.'ye bağlı müzeler olan Yerebatan Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Dijital Deneyim Merkezi, Şerefiye Sarnıcı ve Miniatürk, tüm öğretmenlere ücretsiz olarak açık olacak. Bu ücretsiz girişten yararlanmak isteyen öğretmenlerin TC vatandaşı olması, öğretmen kimlik kartını ibraz etmesi ve Radar Türkiye uygulaması üzerinden bir karekod alması gerekiyor. Ayrıca, yine 23 Kasım'da Yerebatan Sarnıcı'nın büyüleyici atmosferinde Marmara Ensemble konseri düzenlenecek.

VAPUR KAFELERDE KEYİFLİ BİR MOLA

Şehir Hatları A.Ş. de Boğaz'ın eşsiz manzarasını öğretmenlerle buluşturuyor. Öğretmenler Günü'ne özel olarak, tüm Vapur Kafelerde satılan ürünlerde yüzde 15 indirim yapılacak. Öğretmenler, bu indirimle vapur seyahatlerini bir fincan kahve veya çay eşliğinde daha keyifli bir hale getirebilecek.