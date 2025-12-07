Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı havayla birlikte Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın yaratabileceği olası olumsuzluklara karşı İBB, tüm birimleriyle teyakkuzda. İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinasyonunda sahaya çıkan ekipler, 5.887 personel ve 1.972 araç/iş makinesinden oluşan gücüyle seferber oldu. Sağanak yağışların yarın sabah saatlerine kadar İstanbul genelinde etkili olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile birlikte Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava İstanbul'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde etkili oldu.

7 Aralık gece yarısı itibariyle başlayan ve saat 04.00 civarı şiddetini artıran kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış Boğaz çevresi ve Avrupa Yakasında, özellikle Şişli, Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz, Üsküdar, Bakırköy ilçelerinde etkili oldu. İstanbul’un farklı bölgelerinde metrekareye 5 ila 45 kg arasında yağış kaydedildi.

Yağışın öğle saatlerine kadar kuvvetli şekilde devam etmesi ve yarın sabah saatlerine kadar İstanbul genelinde etkili olması bekleniyor. İl genelinde hafif seyreden rüzgârın ise öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek gece saatlerine kadar kuzeyli yönlerden zaman zaman fırtınamsı (40–60 km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

AKOM’DA KRİZ MASASI KURULDU; YAKLAŞIK 6 BİN PERSONEL GÖREV YAPTI

Hava tahmin raporları doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), olumsuz hava koşullarıyla mücadele için ekiplerini hazırladı. İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı kriz masası kurarak koordineli çalışıyor.

Su baskınlarına karşı kritik görev üstlenen İtfaiye, altyapı ve su tahliye sorunlarını çözen İSKİ, hasar gören yolların onarımı ve güvenli geçişi sağlayan Yol Bakım Daire Başkanlığı ekipleri sahada. Ayrıca, Atık Yönetimi, Park Bahçeler, Afet İşleri, Zabıta, İBB Trafik, İETT, Metro İstanbul, Halkla İlişkiler ve İşletmeler Müdürlüğü birimleri de dahil olmak üzere toplam 5.887 personel ve 1.972 araç/iş makinesi sahada aktif görev yaptı. Ekipler, İstanbul'un dört bir yanından gelen ihbarlara müdahale çalışmalarını sürdürüyor.

YENİ HAFTADA HAVA DURUMU

İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde bugün soğuk ve yağışlı havaların etkili olması beklenirken, yeni haftada (Pazartesi hariç) parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü bekleniyor.

İstanbul’da hava sıcaklıklarının 20 Aralık’a kadar (8-10 Aralık hariç) mevsim normallerinin 2-4°C üzerinde seyretmesi öngörülüyor.