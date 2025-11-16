İSTANBUL (İGFA) -İstanbul Beyoğlu'ndaki Kabataş Metro İstasyonu şantiye alanında eksi 6. katta kalıp dökümü sırasında yaşanan iskele çökmesi sonucu mahsur kalan işçilerden 2'si itfaiyenin vinçli operasyonuyla kurtarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, olayla ilgili idari soruşturma başlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi üzerindeki Kabataş Metro İstasyonu şantiyesinde bu akşam 20.54'te meydana gelen iş kazasına ilişkin açıklama yaptı. Eksi 6. katta kalıp dökümü sırasında iskelenin çökmesiyle 5 işçinin mahsur kaldığı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, işçilerden 3'ü kendi imkânlarıyla şantiyeden çıkmayı başarırken, diğer 2 işçi itfaiye ekiplerinin vinç destekli kurtarma operasyonu ile güvenli şekilde çıkarıldı. Yapılan taramalarda enkaz altında başka kimsenin bulunmadığı tespit edildi. Kurtarılan işçiler, sağlık durumlarının iyi olduğunun belirlenmesinin ardından kontrol amacıyla sağlık ekiplerine teslim edildi.

BAŞKANVEKİLİ ASLAN ŞANTİYEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan'ın, olayın hemen ardından şantiye alanına giderek yetkililerden bilgi aldığı ve ekiplerin çalışmalarını yerinde takip ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi, kazanın nedeninin ortaya çıkarılması için idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.