Bakan Işıkhan paylaşımında, 'Gençlerimize inanıyoruz. Üreten, çalışan ve hayalleri olan gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Yeni düzenlemeyle birlikte, programa ayda 14 gün katılım sağlayan gençlere toplamda 19 bin 250 lira destek verileceğini belirten Işıkhan, gençlerin üretim süreçlerine katılımının teşvik edildiğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı'na yönelik desteklerin artırıldığını duyurdu. Bakan Işıkhan, program kapsamında gençlere günlük olarak ödenen cep harçlığının bin 83 liradan bin 375 liraya yükseltildiğini açıkladı.

