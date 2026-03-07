Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentteki deprem riskinin bilimsel veriler ışığında değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen 'Balıkesir'de Deprem Gerçeği: Bilimsel Analizler Işığında Güvenli Kent Yaklaşımı' başlıklı panel, akademisyenler, teknik uzmanlar ve meslek odası temsilcilerini bir araya getirdi.

BALIKESİR (İGFA) - Depreme dirençli bir kent oluşturmak için aklın ve bilimin ışığında önemli çalışmalara imza atan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın liderliğinde deprem risk yönetiminde bilimsel ve teknolojik altyapı güçleniyor. Konuyla ilgili uzman görüşleri ışığında çalışmalar ortaya koyan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Çamlık İsmet İnönü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen 'Balıkesir'de Deprem Gerçeği: Bilimsel Analizler Işığında Güvenli Kent Yaklaşımı' başlıklı panelde deprem gerçeği tüm yönleriyle ele alındı. Balıkesir'in deprem tehlikesinin masaya yatırıldığı panelde; yerel zemin koşulları, sismik analizler, jeodezik çalışmalar ve yapı envanteri sistemi gibi başlıklar çok yönlü olarak görüşüldü.

AKIN: 'ŞEHRİMİZ İÇİN ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYUYORUZ'

Balıkesir'i depreme dirençli bir hale getirmek amacıyla göreve gelir gelmez Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi'ni kuran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, deprem gerçeğine karşı bilimin ışığında çalışmaları hayata geçiriyor. Bu kapsamda alanında uzman isimlerin katılımıyla düzenlenen panelden çıkan sonuçların son derece önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Akın, 'Balıkesir'imiz deprem riski yüksek olan iller arasında yer alıyor. Deprem gerçeğinin farkında olarak göreve gelir gelmez kurduğumuz Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığımızın koordinasyonunda yoğun bir çalışma süreci gerçekleştiriyoruz. TÜBİTAK ile meslek odaları ve teknik uzmanlarla iş birliği halinde şehrimiz için elimizi taşın altına koyuyoruz. Özellikle planlı, programlı ve bilimsel analizler ışığında gerçekleşen çalışmaları hayata geçirirken uzmanların görüşlerinden yararlanıyoruz. Bu nedenle gerçekleştirdiğimiz bu paneli ben çok önemsiyorum. Emek veren, panele katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim.' ifadelerini kullandı.

PLANLAMA, VERİ YÖNETİMİ VE KURUMSAL İŞ BİRLİĞİ:

Panelin açılış konuşmasında deprem riskinin bilimsel verilerle yönetilmesinin önemine dikkat çekilerek, güvenli ve dirençli kentler oluşturmanın yalnızca yapı üretimi değil aynı zamanda planlama, veri yönetimi ve kurumsal iş birliği gerektiren bütüncül bir süreç olduğu vurgulandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığının yürüttüğü ve devam etmekte olan çalışmalarda bugüne kadar elde edilen verilerin ilk sonuçlarının paylaşıldığı panelde; TÜBİTAK_MAM işbirliği ile gerçekleştirilen Balıkesir İlinde Deprem Tehlikesinin Değerlendirilmesi ve Sıvılaşma Potansiyeli Taşıyan Bölgelerin Araştırılması Projesi (BALDEP) ve Balıkesir Yapı Envanter Sistemi (BAYES) çalışması ele alındı.

BALIKESİR'İN SİSMİK YAPISI MASAYA YATIRILDI

Program kapsamında ilk olarak TÜBİTAK MAM Uzmanı Dr. Adil Tarancıoğlu Balıkesir'in sismik kimliğini ve yerel zemin koşullarına yönelik yürütülen deprem tehlike analizlerinin birinci faz çalışmalarını katılımcılarla paylaştı. Dr. Aylin Karaaslan ise, TÜBİTAK ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yürütülen BALDEP projesi bünyesinde yürütülen çalışmalar doğrultusunda Türkiye'de ilk kez yapıların yoğun olduğu yerleşim alanlarında kullanılan sistem ile toplamda 450 noktadan hiçbir kazı yapılmadan tahribatsız ölçüm yapılarak yerleşim merkezlerinin sıvılaşma potansiyelinin nasıl analiz edildiğini anlattı. Doç. Dr. Mustafa Şenkaya sunumunda deprem tehlikesinin yerel zemin özelliklerine bağlı değişimini bilimsel verilerle ortaya koyarken, Prof. Dr. İbrahim Tiryakioğlu ise Balıkesir ve çevresindeki fay hatlarında gerçekleştirilen jeodezik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

YAPI ENVANTERİ VE KENTSEL DÖNÜŞÜM STRATEJİLERİ ELE ALINDI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen panelin öğleden sonraki bölümünde kentsel risk azaltma çalışmaları görüşüldü. Dr.B.Cem Ülger, Balıkesir Yapı Envanter Sistemi'nin (BAYES) kurulması ve bu sistem üzerinden geliştirilen kentsel dönüşüm stratejilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Balıkesir İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Özcan ise Balıkesir'in yapı envanteri çalışmalarını ve BAYES sistemine veri girişine yönelik uygulamaları katılımcılarla paylaştı.

DEPREME DİRENÇLİ BİR BALIKESİR OLUŞTURULUYOR

Panelde yapılan değerlendirmelerde, deprem riskinin azaltılmasında bilimsel analizlerin ve veri temelli planlamanın kritik öneme sahip olduğu ifade edildi. Yerel zemin analizleri, yapı envanteri çalışmaları ve stratejik kentsel dönüşüm politikalarının birlikte yürütülmesinin Balıkesir'in daha güvenli ve dirençli bir kent haline gelmesine katkı sağlayacağı vurgulandı. Program, konuşmacılara teşekkür edilmesi ve günün değerlendirilmesinin yapılmasıyla sona erdi.