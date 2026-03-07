Bunlar da ilginizi çekebilir

Meslek Fabrikası kursiyeri üretici oldu

Çalışma kapsamında bu güzergâh yarın saat 07.00 itibarıyla araç trafiğine kapatılacak. Yoğun bir çalışma programı uygulanarak yolun 9 Mart 2026 Pazartesi günü sabah saat 06.00'da yeniden trafiğe açılması planlanıyor. Sürücülerin çalışma süresince alternatif güzergâhları tercih etmeleri istendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın 100. Yıl Bulvarı üzerinde bir süreden beri sürdürdüğü asfalt çalışması etaplar halinde devam ediyor. Çalışma kapsamında 100. Yıl Bulvarı'nın Konyaaltı istikametinden şehir merkezi yönüne gidiş bölümünde, Hızır Reis Caddesi ile Anafartalar Caddesi (Güllük Kavşağı) arasında kalan yaklaşık 730 metrelik bölümde asfalt çalışması yapılacak.

ANTALYA (İGFA) -Antalya'da çalışmalar kapsamında 100. Yıl Bulvarı'nın Hızır Reis Caddesi ile Anafartalar Caddesi (Güllük Kavşağı) arasında kalan yaklaşık 730 metrelik bölümü 8 Mart Pazar günü trafiğe kapatılarak sıcak asfalt ile kaplanacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 100. Yıl Bulvarı'nda altyapı kurum ve kuruluşlarının gerçekleştirdiği çalışmalar nedeniyle deforme olan yolun asfalt yapım çalışmalarını etaplar halinde sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklarla iftar yaptı

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.