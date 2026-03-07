8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde İBB ile 17 ilçe belediyesi arasında 'Kadın Destek Hattı ve Kadına Yönelik Koruyucu Hizmetler İş Birliği Protokolü' imzalandı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilçe belediyeleri arasında, kadına yönelik koruyucu ve önleyici hizmetlerin kent genelinde daha etkin ve yaygın bir şekilde sunulmasını amaçlayan 'Kadın Destek Hattı ve Kadına Yönelik Koruyucu Hizmetler İş Birliği Protokolü' düzenlenen törenle imzalandı. İBB Meclisi tarafından 12 Aralık 2024 tarihinde onaylanarak resmiyet kazanan protokolün imza törenine; CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi akademisyen Dilek Kaya İmamoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sibel Suiçmez, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı ile birlikte ilçe belediye başkanları ve meclis üyesi katılım sağladı.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İstanbul'un 39 ilçesinin tamamına resmi davet ilettiklerini hatırlatarak, 'Kadınların can güvenliği ve huzuru, her türlü siyasetin üstünde, tamamen insani ve toplumsal bir görevdir' dedi. Son dönemde katledilen kadınların isimlerini anan Aslan, 'Bir kadını, bir kız evladını sevemeyenin doğayı sevmesi, insanı sevmesi mümkün değil; canımız daha fazla acımasın diye bugün buradayız' ifadelerini kullandı. İmzalanan protokolün somut bir dayanışma modeli olduğunu ve hizmet standartlarını eşitleyeceğini vurgulayan Aslan, 'Kadınlar susarsa koca bir ülke susar; kadınlar mutlu olana kadar hiçbirimiz mutlu olamayız' diyerek İstanbul'da tüm kadınlar güvende hissedene dek mücadeleden geri durmayacaklarının altını çizdi.