İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre kent genelinde etkili olması beklenen hava koşullarına ilişkin uyarılarda bulundu.

Açıklamaya göre, BUGÜN İstanbul'da havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde ise akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklığının 4 derece olacağı tahmin edilirken, 20 Ocak 2026 Salı günü ise havanın parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu olması öngörülüyor. Salı günü en düşük sıcaklığın 3 derece, en yüksek sıcaklığın ise 7 derece olması bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre, mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren artacağı tahmin edildiğini duyuran Valilik ayrıca, rüzgârın kuzey yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) eseceğini belirterek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

İl genelinde buzlanma ve don olayının beklendiği de hatırlatılarak, özellikle sürücüler ve yayalar uyarıldı.