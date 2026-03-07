Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, ramazan ayında dilencilik yapan kişilere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Kocasinan ilçesinde iki kişinin evlerinden getirdikleri eşyaları çöp konteynırı yanına bırakarak çöpten topluyormuş gibi yapıp vatandaşların duygularını istismar ettiği tespit edildi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, ramazan ayında artan dilencilik faaliyetlerine karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Özellikle vatandaşların dini ve insani duygularının istismar edilmesini önlemek amacıyla kent genelinde yoğun mesai yapan ekipler, Kocasinan ilçesinde dikkat çeken bir olaya müdahale etti.

Kocasinan ilçesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde bulunan bir çöp konteynırı çevresinde iki kişinin sürekli olarak dilencilik yaptığı yönünde ihbarlar geldi. Bunun üzerine harekete geçen zabıta ekipleri bölgede sık sık inceleme yaptı.

Yapılan kontrollerde, söz konusu kişilerin evlerinden getirdikleri çeşitli eşyaları, çöp konteynırının yanına bırakarak çöpten malzeme topluyormuş izlenimi oluşturmaya çalıştıkları belirlendi. Bu yöntemle vatandaşların merhamet duygularını harekete geçirerek para topladıkları tespit edildi.

Sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar aynı noktada bulunan şahısların, zabıta ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırılmalarına rağmen kısa süre sonra tekrar geri geldikleri öğrenildi. Üzerlerinde kimlik bulunmadığı belirlenen kişiler zabıta ekiplerince bulundukları yerden men edilerek bölgeden uzaklaştırıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, özellikle ramazan ayında vatandaşların iyi niyetini istismar eden dilencilere karşı denetimlerin artarak devam edeceğini belirtirken, vatandaşlardan da bu tür durumları yetkililere bildirmeleri istendi.