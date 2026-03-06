Adalet Bakanı Akın Gürlek, dijital mecralarda yürütülen dezenformasyon ve psikolojik harekât faaliyetlerinin yakından takip edildiğini belirterek, toplumda korku ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan içerik ve hesaplara yönelik adli işlemlerin sürdüğünü açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dijital platformlarda yürütülen dezenformasyon faaliyetlerine karşı devletin tüm kurumlarıyla koordineli şekilde mücadele ettiğini belirtti.

Bakan Gürlek, İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın da dikkat çektiği üzere dijital mecralarda yürütülen dezenformasyon ve psikolojik harekât faaliyetlerinin ilgili kurumlar tarafından yakından takip edildiğini açıkladı. Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen adli süreçlere değinen Bakan Gürlek, toplumda korku ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan ve suç unsuru taşıdığı değerlendirilen içerik ve hesaplara yönelik hukuki işlemlerin titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

Açıklamasında devletin siber alanda da milli güvenliği koruma iradesine sahip olduğunu belirten Bakan Gürlek, milletin huzurunu, bilgi güvenliğini ve toplumsal dayanışmayı hedef alan her türlü girişime karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.

https://twitter.com/abakingurlek/status/2029977317603430418