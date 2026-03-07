İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı Veysel Karani İstasyonu şantiyesinde çalışanlarla iftar programında bir araya geldi. İstanbul'da raylı sistem uzunluğunu göreve geldiklerinden bu yana yüzde 57 artırdıklarını belirten Aslan, 'Dünyanın gıpta ile baktığı bu başarının asıl sahibi siz çalışma arkadaşlarımızsınız' dedi. Aslan, Metro İstanbul'un günlük yaklaşık 3 milyon yolcu taşıdığını belirterek İstanbul'un aynı anda en fazla metro inşaatı yapılan şehir olduğunu söyledi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, Sancaktepe'de bir dizi inceleme ve ziyaret gerçekleştirdi. Program kapsamında Sancaktepe İtfaiye İstasyonu Güçlendirme çalışmaları, İBB Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi ve Taha Akgül Spor Kompleksi ziyaret edilerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı.

Ziyaretlerin ardından Aslan, Çekmeköy - Sancaktepe - Sultanbeyli Metro Hattı 2. Etap Veysel Karani İstasyonu'nda metro şantiyesi çalışanlarıyla düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Programa Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, Raylı Sistemler Daire Başkan Vekili Erman Eryılmaz ve Metro İstanbul AŞ Genel Müdürü Özhan Şenol da katıldı.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan konuşmasına çalışanları selamlayarak başladı ve Ekrem İmamoğlu'nun mesajını iletirken, 'Kıymetli çalışma arkadaşlarım, ben de neticede bir emekçiyim. Çok uzun yıllar fabrikalarda çalıştım, kendi işimizde çalıştım. O günden bugüne hiç durmadan çalışmaya devam ediyorum. Gece gündüz çalıştım. Alın teri ne demek, emek ne demek, çalışmak ne demek, evine para götürmek ne demek çok iyi biliyorum.'

'İSTANBUL AYNI ANDA EN ÇOK METRO İNŞAATI YAPAN ŞEHİR OLDU'

'2019'da Ekrem Başkanımız göreve geldiğinde büyük bir seferberlik başlattı. Bu seferberlik sizlerin emeğiyle ete kemiğe büründü ve İstanbul aynı anda en çok metro inşaatı yapan şehir oldu. Durdurulan hatları yeniden başlattık. Finansman sorunları olan hatların finansman sorunlarını aştık. Bugün yerin altında devasa bir ağ örüyoruz. İstanbul'un altı metro inşaat alanlarıyla ve metro hatlarıyla dolu.'

'RAYLI SİSTEM UZUNLUĞUNU YÜZDE 57 ARTIRDIK'

'Göreve geldiğimizden bu yana hat uzunluğunu yüzde 57 artırdık. Yani sizlerle beraber İstanbul'daki raylı sistem uzunluğunu yüzde 57 artırdık. Her yıl dünyanın etrafında tam 3 bin 106 kez metro hatlarımızla tur atıyoruz. Şu an iftarımızı açtığımız, açacağımız Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metromuzun ikinci etabını Allah'ın izniyle Mayıs ayında devreye alacağız. Dünyanın gıpta ile baktığı bu rekorların asıl sahibi, bu başarının asıl sahibi siz çalışma arkadaşlarımız, yol arkadaşlarımızsınız. Hepinize teşekkür ediyorum.'

'METRO İSTANBUL GÜNDE 3 MİLYON YOLCU TAŞIYOR'

'Bu arada yine belirtmek isterim; Metro İstanbul şirketimiz günde tam 3 milyon civarında yolcuyu taşıyor. Yani İstanbul'da günlük yaklaşık 9 milyon yurttaşımızı evinden işine, işinden aşına, ekmeğine ya da annesinin yanına, babasının yanına veya okuluna taşıyoruz. Metro İstanbul şirketimiz 3 milyon yolcu taşırken aslında Türkiye genelinde tüm raylı sistemleri düşündüğümüzde toplam taşınan yolcu sayısı günlük 5,5 milyon. Bu 5,5 milyonun 3 milyonunu İstanbul'da Metro İstanbul aracılığıyla yapıyoruz. Yani Marmaray'ı saymıyorum, Marmaray'ı dahil etmiyorum. Dolayısıyla raylı sistemde toplam 4 milyona yakın yolcu İstanbul'da taşınıyor ve İstanbul'daki yurttaşlarımız metrolarımızı kullanıyor.'

'METRO İSTANBUL HATLARINI KULLANIN'

'Ben buradan tüm yurttaşlarımıza sesleniyorum: Lütfen bir yerden bir yere giderken Metro İstanbul hatlarını kullanın; daha hızlı ve daha güvenli yolculuk yapın. Bu vesileyle önümüzdeki günlerde Kadir Gecemizi idrak edeceğiz. Hemen arkasından Ramazan Bayramımızı kutlayacağız, mübarek Ramazan Bayramını kutlayacağız. Gördüğünüz gibi Ortadoğu savaş alanı. Ben bu ramazanın bu İslam coğrafyasına barış getirmesini temenni ediyorum. Özellikle İstanbul'umuza, ülkemize barış, huzur ve adalet getirmesini temenni ediyorum.' dedi.

