Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Çeşme Ulusoy Limanı'nda İtalya'ya gitmek üzere olan bir araçta yaptığı operasyonda 7 bin 550 adet sikke ve figür türü tarihi eseri ele geçirdi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Türkiye'nin kültürel mirasını hedef alan büyük bir kaçakçılık girişimi engellendi.

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında, İtalya'nın Trieste Limanı'na gitmek üzere Çeşme Ulusoy Limanı'na gelen bir araç şüpheli bulunarak X-ray taramasına sevk edildi.

Tarama sırasında araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine ekipler detaylı arama gerçekleştirdi.

Aramada, yasal yük içerisine gizlenmiş 15 paket içinde farklı ebat ve boyutlarda toplam 7 bin 550 adet sikke ve figür türü tarihi eser ele geçirildi.

Ele geçirilen eserlerin eski dönemlere ait kültür varlıkları olduğu değerlendirilirken, operasyonla Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasının yurt dışına kaçırılması önlendi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gümrükler Muhafaza Teşkilatı'nın kültür varlıklarının korunması ve kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü vurgulanırken, olayla ilgili olarak Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.