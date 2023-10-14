12-13 Ekim tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye-Afrika IV. İş ve Ekonomi Forumu, Türkiye ve Afrika’dan kamu ve özel sektörün önde gelen temsilcilerinin, özel sektörü geliştirme ve yeniliğe dayalı Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları kurma yolunda önerilerini paylaşabilecekleri bir platform sağlayarak, geniş çaplı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme ve kalkınmayı desteklemeyi amaçlıyor. Bu yıl 4. kez gerçekleştirilen foruma katılan Doğanlar Holding, Afrika’daki önemli yatırımlarının ve planlarının altını çizdi. Doğanlar Holding, 12-13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen Türkiye-Afrika IV. İş ve Ekonomi Forumuna katıldı.

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve DEİK Afrika Konsey Başkanı Doğan Ali Doğan, Türkiye-Uganda panelinde, Holdingin bölgeye olan yatırımlarını ve hedeflerini paylaştı.

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adnan Doğan, Afrika’ya yaptıkları yatırımlar kapsamında ödüle layık görüldü.

Türkiye-Uganda panelinde yaptığı konuşmada önemli konulara değinen Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve DEİK Afrika Konsey Başkanı Doğan Ali Doğan, konuşmasında holdingleşme yolunda atılan adımları ve Afrika pazarında ilk olarak nasıl oyuncu olduklarını anlattı. “Doğanlar Holding’in mobilya grubumuzun markalarıyla dünya çapında 700 adet mağazamız bulunuyor. Bu mağazaların 30 tanesi Afrika kıtasında konumlanan 15 ülkede yer alıyor. İnşaat faaliyetlerimize ise 2015 yılında Senegal’de başladık. Dakar’da Batı Afrika’nın en büyük sebze ve meyve halini ile tır parkı kompleksini hayata geçirdik. Bu proje pek çok ülkeye model oldu. Mayıs ayında Senegal’de üretime başlayan mobilya fabrikamızla 10.000 m2’lik üretim alanı ve 12 Milyon euroluk dev bir yatırıma imza attık. Dünya Bankası ve Birleşik Milletler raporlarına göre 2050 yılında Afrika kıtasının nüfusunun 2,5 milyar olacağı öngörülüyor. Bu demektir ki dünya nüfusunun 4’te 1’i Afrika kıtasında olacak. Bu da büyük bir pazar ve potansiyel demek. Bu potansiyelin 25-30 yıl gibi kısa bir sürede, gerek altyapı-üstyapı gerekse sağlık, eğitim gibi birçok alanda gelişime ve yatırıma ihtiyacı olması muhtemeldir. Bu gelişim ihtiyacının karşılanması, dünya örneklerinde de olduğu gibi, sanayileşmeye önem vererek gerçekleştirilebilecektir. Nitekim, birçok Afrika ülkesinin gelecek vizyonunda sanayileşme adımının büyük önem teşkil ettiğini görebiliriz. Tabi nüfus artışı ve sanayileşmeyle alt yapı yatırımlarına olan ihtiyaç da bu kısa vadede birbirine paralel olarak artacaktır. Lojistik ağları, enerji gereksinimini karşılamak için enerji tesisleri yapımı, iletim hatları yapımı, liman kapasiteleri artırımı gibi birçok yatırım yapılacak ve yapılmalıdır. Sanayinin hızlı gelişimi ve hızlı nüfus artışı ile eğitim, hastane ve alt yapı ihtiyaçları artacak. Afrika ile yürüttüğümüz kazan-kazan politikası ve dengeli ihracat hem Türkiye hem de Afrika ülkeleri adına bir potansiyel ve avantajı doğurmaktadır. Biz de Doğanlar Holding olarak, faaliyet gösterdiğimiz inşaat, enerji ve mobilya sektörlerinde fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz. Türk müteahhit kabiliyeti ile inşaat sektöründe ön plana çıkarak çözüm ortağı olma yolunda irademizi ortaya koyuyoruz.

Uganda’nın ise güvenilir ve istikrarlı duruşu söz konusu, bu da Türkiye ile Uganda arasındaki ticaret hızını artırmaktadır. Afrika’da oluşan bu dengenin sürdürülebilir olması bizler için çok değerli.” şeklinde konuştu.