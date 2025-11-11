İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Ekim ayında 52,4'e çıkarak Mayıs 2024'ten bu yana en belirgin iyileşmeyi gösterdi. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, İSO'nun endekslerine ilişkin verileri değerlendirdi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin ekimde 52,4'e yükselerek son 17 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı. Bakan Bolat, Mayıs 2024'ten bu yana Türk imalatçılarının ihracat ikliminde kesintisiz bir iyileşme trendinin sürdüğünü ve bu trendin 22'nci aya taşındığını belirtti.

Ekim ayı verilerini değerlendiren Bakan Bolat, Almanya, ABD ve İtalya gibi başlıca ihracat pazarlarındaki ekonomik aktivitenin artmasının Türkiye'nin ihracat görünümünü olumlu etkilediğini söyledi. Almanya'da ekonomik aktivite son iki buçuk yılın en hızlı artışını kaydederken, ABD ve İtalya'da da büyüme hızları son dönemlerin en yüksek seviyelerine ulaştı. Birleşik Krallık'ta üretim eylüldeki sınırlı gerilemenin ardından ekimde yeniden yükselişe geçti.

Sanayi üretiminin de eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 arttığını vurgulayan Bakan Bolat, yüksek teknoloji üretiminin yıllık yüzde 29 artışla sanayi üretimine ciddi katkı sağladığını söyledi. Üçüncü çeyrekte sanayi üretimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,1 artış gösterdi.

Bakan Bolat, ocak-ekim döneminde ihracatın yıllık bazda yüzde 3,9 artışla 224,6 milyar dolar, yıllıklandırılmış bazda da yüzde 3,1 artışla 270,2 milyar dolar olduğunu açıkladı. Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin toplam imalat sanayi ihracatındaki payının yüzde 42,8'e yükseldiğine dikkat çeken Bolat, ihracatta kaydedilen performansın sanayi üretimindeki artışın lokomotifi olduğunu vurguladı. Bolat, 'Ülkemizin üretim ve ihracat kapasitesini, yüksek teknoloji ve katma değerli ürünlerimizle daha da güçlendirmeye kararlıyız. Dış talep, etkin destek mekanizmaları ve güçlü ticaret diplomasisiyle ihracatımızı artırıyoruz. Önümüzdeki dönemde inovasyon ve teknoloji temelli dönüşüm adımlarımızla üretim ve ihracat kapasitemizi daha da yükseltmeyi sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.