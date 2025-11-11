TÜİK verilerine göre, 2025 Eylül ayında inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,87, yıllık bazda ise yüzde 23,18 yükseldi. Veriler, özellikle işçilik maliyetlerindeki yüksek artışın, inşaat sektöründe fiyat baskısına yol açtığını ortaya koydu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Eylül ayı İnşaat Maliyet Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyetleri bir önceki aya göre yüzde 0,87 artarken, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 23,18 yükseldi.

Malzeme endeksi aylık yüzde 0,90, işçilik endeksi ise yüzde 0,82 arttı. Yıllık artışta malzeme yüzde 19,32, işçilik ise yüzde 30,99 seviyesinde gerçekleşti.

Bina inşaatı maliyet endeksi aylık yüzde 0,96, yıllık yüzde 22,75 artış gösterdi. Bu kapsamda malzeme endeksi yüzde 1,06, işçilik endeksi yüzde 0,80 yükseldi. Yıllık bazda malzeme yüzde 18,82, işçilik yüzde 30,47 oranında arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi ise aylık yüzde 0,57, yıllık yüzde 24,60 artış kaydetti. Malzeme endeksi aylık yüzde 0,43, işçilik endeksi yüzde 0,87 yükselirken, yıllık bazda malzeme yüzde 20,91, işçilik yüzde 32,86 oranında arttı.