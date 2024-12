AK Parti Önceki Dönem Şile İlçe Başkanı ve Önceki Dönem Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri olarak atandı.Nurcan Kırcalı/ Şile Haber Merkezi (İSTANBUL İGFA)

Şile siyasetinde dönemin ANAVATAN Partili yıllarında parti üyeliği ile Şile siyasetinde başlayan yolculuğunda o yıllarda Gençlik Kolları, İlçe Sekreterliği gibi çok sayıda görev üstlenen İlhan Ocaklı 2002 yılında Türkiye Cumhuriyeti siyasi hayatına başlayan Adalet ve Kalkınma Partisine katılarak siyasi hayatına devam etmiş ve partisinin her kademesinde görev yapmış aynı zamanda yaklaşık 15 yıl İlçe Başkanlığı görevi yaptığı bilinmekte.

2019 yerel seçimlerinde Şile Belediye Başkan adayı olan İlhan Ocaklı 2019/2024 sürecinde Şile’de Belediye Başkanı seçildi. Ancak önüne çıkan onlarca olumsuzluklar içerisinde Pandemi,Asrın Felaketi gibi her türlü zorluğa göğüs gererek sadece Şile’de değil Ülkemizin her noktasında kendi ayakları üstünde duran Şile Belediyesi olarak her yerde görev yapılmasını sağlayarak Şile’ye imzasını atan Belediye Başkanı olarak hafızalarda yer alacak. Okullarda öğrencilerin İlhan abisi, İlhan amcası, İlçe Başkanlığı dönemi, Belediye Başkanlığı döneminde onlarca kişiye iş imkanı yolu açan, hastanın yanında, mağdurun yanında, insanının yanında olan İlhan Ocaklı Her şeye rağmen tüm bu zorlu süreçlerin yanında İlçenin kalkınması noktasını da düşünerek; Kamusal yatırımları Devlet Yatırımlarını İlçeye kazandıran ve ilçeye attığı imzalarla anılan geçmiş dönem Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı seçimlerden sonra Sosyal Medya Hesabından yeni görevini açıkladı ve “Nereden Nereye” diyerek Şile’nin tecrübeli siyasetçisi İlhan Ocaklı açıklamasında şu sözlere yer verdi…

"Teşekkür ve Yeni bir başlangıç "

Bugüne kadar sizlerin desteği ve güveniyle, ilçemizin daha güzel yarınlara kavuşması için çalıştım. Sokak sokak, köy köy gezerek sizlerin dertlerine çözüm aramaya gayret ettim. Şile Belediye Başkanlığı görevimde ise bu anlayışı daha da ileri taşıyarak, Şile’mizi daha yaşanabilir, daha güçlü yarınlara hazırlamak için var gücümle hizmet verdim.

Şimdi ise, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın takdirleriyle, İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri olarak yeni bir göreve başlamış bulunmaktayım. Bu değerli göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanımıza en derin şükranlarımı sunuyorum. Bu yeni görevimde, ülkemizin tamamı için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğim. Birlikte biriktirdiğimiz değerlerle ve sizlerden aldığım güçle Türkiye’miz adına katkılar sunmaya gayret edeceğim.

Hizmet anlayışımızda değişen tek şey makamdır; kapımız ve gönlümüz her zaman sizlere açıktır. Cenabı Allah, çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmesin, milletimize ve memleketimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Dualarınızı ve desteklerinizi eksik etmemenizi dilerim. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlarım. T.C. İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri İlhan Ocaklı ” açıklamasını yaptı.

PARKECİ, ESKİ MESLEKTAŞ, TECRÜBESİYLE YENİ GÖREVİNDE!..

Geçmiş dönem Şile Belediye Başkanı ve yeni göreviyle İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri olan İlhan Ocaklı ile ilgili sosyal medyada ve bazı toplantılarda onlarca boş laflar artık yerini boş laflara değil gerçeklere bırakacağı ortada.