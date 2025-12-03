ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Türkiye ekonomisinin 21 çeyrektir kesintisiz büyüme trendini sürdürdüğünü belirterek, 2025'in üçüncü çeyreğinde büyümenin yüzde 3,7 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Erdoğan, Türkiye'nin bu oranla OECD'de 4'üncü, G20'de 5'inci sırada yer aldığını ifade etti. Yıllık millî gelirin 1,5 trilyon doları aştığını söyledi.

Tarımda don ve kuraklık nedeniyle yaşanan küçülmeye de değinen Erdoğan, 'İnşallah bu yıl yağışların bereketiyle sektör toparlanacak' dedi. Makine ve teçhizat yatırımlarındaki artışın üretime dair umutları güçlendirdiğini belirtti.

'TÜRKİYE ALAN EL DEĞİL, VEREN EL KONUMUNA GELDİ'

Erdoğan, Türkiye'nin son 23 yılda insani yardım alanında büyük bir dönüşüm yaşadığını belirterek, Gazze'ye 103 bin tonu aşan insani yardım gönderen en büyük ülkelerden biri olduklarını hatırlattı. Sudan'daki insani krize de en fazla hassasiyet gösteren ülkenin Türkiye olduğunu ifade eden Erdoğan, AFAD, Kızılay ve diğer yardım kuruluşlarının sahada seferberlik içinde çalıştığını söyledi.

'Büyük ülke olmak gereğini içeride ve dışarıda yerine getirmeye devam edeceğiz.' dedi.

KIZILELMA'DAN İLK GÖRÜŞ ÖTESİ HAVA-HAVA BAŞARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayiine ilişkin açıklamasında, KIZILELMA insansız savaş uçağının, MURAD radarından alınan verilerle tespit edilen bir hedefi GÖKDOĞAN füzesiyle havadan havaya tam isabetle vurduğunu duyurdu. 'KIZILELMA, görüş ötesi hava hedefi vurabilen ilk insansız savaş uçağı oldu.' diyen Erdoğan, projede emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.

'GENÇLER, SANAL KIŞKIRTMALARA ALDANMAYIN'

Gençlere seslenen Erdoğan, sosyal medya üzerinden yayılan provokatif içeriklere dikkat çekti. Yayınların bir kısmının yurtdışından yönlendirildiğini belirterek, 'Sizi kamplaştırmaya çalışan bu odaklara prim vermeyin.' çağrısında bulundu.

Mevcut sorunları aşacaklarını vurgulayan Erdoğan, 'Ekonomiyi büyüteceğiz, huzuru ve güvenliği büyüteceğiz. 86 milyon bir olursak aşamayacağımız engel yok.' diyerek ekledi: 'İnanıyorsanız üstünsünüz; zafer sizindir. Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz.'