Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, asgari ücret zammı hakkında değerlendirmelerde bulunurken, erken genel seçim çalışmalarının başladığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr Ümit Özdağ, Ankara'da Mamak'ta Önder Mahallesi'nde semt pazarını gezerek açıklamalarda bulundu.

Asgari ücret sözde zammının vatandaşlar tarafından hem esnaf hem burada alışveriş yapan vatandaşlar tarafından nasıl değerlendirildiğini öğrenmek istediklerini belirten Genel Başkan Özdağ, "Gördük ki sahada, pazarda büyük bir öfke var. Esnafta var bu öfke. Alışveriş yapan vatandaş da var. Hiç kimse torbasını dolduramıyor. Millet açlıkla boğuşuyor. Asgari ücretin minimum 28 bin 500 lira olması gerekirken 22 bin lirada kalmış olması milyonlarca asgari ücretinin açlıkla boğuşmaya devam edeceğini gösteriyor. İktidar artık Türk halkının önüne ekonomiyi düzeltebileceği konusunda en ufak bir umut ışığı koymak konusunda büyük bir acziyet içerisinde" diye konuştu.

Vatandaşın umudunu bu iktidarın gideceği bir erken genel seçime bağladığını ifade eden Genel Başkan Ümit Özdağ, Zafer Partisi olarak kendilerinin de2025 Haziran'ında yapılmasını istedikleri erken genel seçim için çalışmaları başlattıklarını duyurdu.