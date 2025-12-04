Bilecik'te AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanlığı, Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda düzenlediği danışma toplantısında partililerle bir araya geldi. Başkan Zekiye Tekin, hizmet ve yatırımlara dikkat çekerek birlik mesajı verdi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanlığı, Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda yoğun katılımlı danışma toplantısı düzenledi. Programa AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, teşkilat üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Toplantıda birlik ve beraberlik mesajları öne çıkarken, ilçe ve bölgeye yönelik projeler değerlendirildi. İlçe Başkanı Yaşar Karabey, Türkiye Yüzyılı'nın sadece büyük projelerle değil, güçlü saha çalışmalarıyla şekilleneceğini vurguladı. AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ise teşkilatın saha performansını ve önümüzdeki dönemin yol haritasını paylaştı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise konuşmasında AK Belediyecilik anlayışını ve ilçeye kazandırılan projeleri öne çıkardı. Tekin, tamamlanan 105 konutluk TOKİ projesinin anahtar tesliminin önümüzdeki hafta yapılacağını, 100 konutluk yeni TOKİ projesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

İçme suyu sorununa da değinen Tekin, Cumhurbaşkanı talimatıyla başlatılan sondaj çalışmalarının devam ettiğini ve Dereköy Barajı'ndan ilçeye su getirilmesi projesinin ilerlediğini açıkladı. Tekin, 'Birlik oldukça güçlüyüz. Güçlendikçe Pazaryeri kazanıyor, Bilecik kazanıyor' diyerek teşkilat ile uyumlu çalışmanın önemini vurguladı.