Yapay zeka ile geliştirilen kamuya açık verilerin analiz raporuna göre, son bir yılda ikinci el araç fiyatları yüzde 20,3 arttı. Aynı dönemde enflasyon yüzde 31,07, dolar yüzde 22,5 ve Euro yüzde 34,1 oranında yükseldi.

İSTANBUL (İGFA) - VavaAI Fiyat Endeksi'nin Kasım 2025 sonuçları açıklandı. Rapora göre, ikinci el araç fiyatları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,3 artış gösterirken, Kasım ayında yüzde 0,2 ile sınırlı bir yükseliş kaydedildi. Bu, fiyat baskısının piyasada hâlâ güçlü olduğunu ortaya koydu.

Kamuya açık veriler analiz edilerek hazırlanan raporda, son bir yılda ikinci el araç fiyatlarının yüzde 20,3 artış gösterdiği, aynı dönemde enflasyonun yüzde 31,07, doların yüzde 22,5 ve euronun yüzde 34,1 yükseldiği bildirildi. 2025 yılı genelinde ise ikinci el fiyatları toplamda yüzde 18,2 artarken, enflasyon yüzde 29,7, dolar yüzde 20 ve euro yüzde 33,4 arttı.

'KASIM VERİLERİ FİYAT BASKISINI GÖSTERİYOR'

Sektör temsilcilerinden Serdıl Gözelekli, Kasım ayı, ikinci el araç piyasasının yılın son çeyreğinde güçlü bir düzeltme dinamiğine girdiğini gösterdiğine dikkati çekerek, 'Sıfır araç üreticilerinin kampanyaları ve takas destekleri, özellikle 2023-2025 model araçlarda fiyatları aşağı yönlü etkiledi. Bazı yeni model gruplarında fiyatlar ağustos seviyelerine gerilerken, genel endeks sınırlı artışla kapandı. Bu süreci şeffaf veriler ve teknolojik altyapımızla yakından izlemeye devam ediyoruz' dedi.

Gözelekli, Kasım ayındaki yatay seyir ve bazı model gruplarında geri çekilmeler, piyasada fiyat baskısının hâlâ belirgin olduğunu ortaya koyduğunu ifade ederek, sıfır araç kampanyaları ve üretici takas destekleri, kısa vadeli fiyat ayarlamalarını tetiklerken, tüketici talebinin daha dengeli ve rasyonel bir seviyede şekillendiğin gözlemlendiğini kaydetti.