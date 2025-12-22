Avukat Ataol Ertuğrul Gürlek, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarının sonuçlanma sürelerine ilişkin İGFA'ya önemli bilgiler paylaştı.

BURSA (İGFA) - Boşanma davalarının ne kadar sürede sonuçlandığı, sürecin türüne göre değişiklik gösteriyor. Avukat Ataol Ertuğrul Gürlek, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarına ilişkin süreler hakkında açıklamalarda bulundu.

'ANLAŞMALI VE ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVALARI NE KADAR SÜRER?'

Avukat Gürlek'e göre anlaşmalı boşanma davaları, tarafların tüm konularda uzlaşması halinde en kısa sürede sonuçlanan dava türü olarak öne çıkıyor. Dilekçe, tensip ve duruşma süreci birlikte değerlendirildiğinde, doğru hazırlanmış bir protokol ile bu davalar genellikle 1 ila 1,5 ay içerisinde sonuçlanıyor ve çoğu zaman tek celsede tamamlanıyor.

Çekişmeli boşanma davalarında ise sürecin daha uzun sürdüğüne dikkat çeken Avukat Gürlek, delillerin toplanması, tanıkların dinlenmesi, bilirkişi raporları ve mahkeme araştırmaları nedeniyle yargılamanın uzayabildiğini belirtti. Gürlek, özellikle Bursa gibi mahkeme yoğunluğunun fazla olduğu illerde çekişmeli boşanma davalarının uygulamada ortalama 1 yıl ile 1,5 yıl arasında sonuçlandığını ifade etti.

Avukat Ataol Ertuğrul Gürlek, boşanma sürecine girecek tarafların dava türünü belirlerken bu süreleri göz önünde bulundurmasının önemli olduğunu da vurguladı.

https://www.youtube.com/shorts/TW5PdCnHA6k?feature=share