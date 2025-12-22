Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 60 ilde faaliyet gösteren 156 Yerel Eylem Grubunun tamamının IPARD-III Programı kapsamında destek almaya hak kazandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD-III Programı çerçevesinde yürütülen LEADER Yaklaşımı Tedbiri kapsamında önemli bir destek kararını kamuoyuyla paylaştı. Yumaklı, 6. Başvuru Çağrı Dönemi'nde başvuruda bulunan 60 ildeki 156 Yerel Eylem Grubunun (YEG) tamamının desteklenmeye hak kazandığını bildirdi.

Bakan Yumaklı, yaklaşık 2,2 milyar lira bütçeye sahip yerel kalkınma stratejilerinin, 156 YEG Derneğine yüzde 100 hibe desteğiyle hayata geçirileceğini belirterek, 'LEADER Yaklaşımı Tedbiri'nin uygulanmaya başladığı günden bu yana toplam 257 Yerel Eylem Grubuna 2,8 milyar lira hibe desteği sağlanmış oldu' dedi.

Yerel Eylem Gruplarının; çiftçiler, sivil toplum kuruluşları, kadınlar ve gençler başta olmak üzere birçok yerel paydaşın bir araya gelmesiyle oluşturulduğunu vurgulayan Yumaklı, bu yapı sayesinde bölgesel ihtiyaçlara uygun kalkınma stratejilerinin belirlendiğini ve uygulandığını ifade etti. IPARD-II döneminde elde edilen başarıların IPARD-III Programı ile devam ettiğini belirten Bakan Yumaklı, kırsal alanlarda katılımcı, sürdürülebilir ve yerinde kalkınma anlayışıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.