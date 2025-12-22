Bursa'da İnegöl Belediyesi tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenen 'Çocuk Odaklı Afet Eylem Planı Çalıştayı', 25 üniversiteden akademisyenler ile kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi.

BURSA (İGFA) - Bilimi merkeze alan çalışmalarıyla öne çıkan İnegöl Belediyesi, afet yönetimine yeni bir bakış kazandırdı. Türkiye'de ilk kez İnegöl Belediyesi öncülüğünde 'Çocuk Odaklı Afet Eylem Planı Çalıştayı' düzenlendi. Ar-Ge Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleştirilen çalıştay, Oylat Çağlayan Otel'de yapıldı. Çalıştaya 25 farklı üniversiteden akademisyenlerin yanı sıra kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve farklı uzmanlık alanlarından temsilciler katıldı. Afetlerden herkesin etkilendiği ancak çocukların en kırılgan gruplar arasında yer aldığı gerçeğinden hareketle düzenlenen çalıştayda, çocukları merkeze alan afet politikaları ele alındı.

Çalıştayın açılışında konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, afetlerin Türkiye'nin kaçınılmaz bir gerçeği olduğunu vurgulayarak, 'Mesele afetlerden sonra ne yaptığımız değil, afetler olmadan önce ne kadar hazır olduğumuzdur. Afetlerle yaşamayı korkuyla değil, bilgi ve planla öğrenmeliyiz' dedi. Çalıştayın temel amacının çocukların afetlere karşı daha güvenli bir yaşam sürmesi olduğunu belirten Taban, hedeflerinin raflarda kalacak raporlar değil, sahada uygulanabilir somut bir eylem planı ortaya koymak olduğunu ifade etti.

Bilim Kurulu adına konuşan Prof. Dr. Hanifi Parlar, çocukların afetler karşısında en çok etkilenen ve korunmaya muhtaç grup olduğuna dikkat çekerek, çalıştayın çocukların afet öncesi, sırası ve sonrasındaki hazırlık düzeyini artırmayı hedeflediğini söyledi. Onur Kurulu adına söz alan Prof. Dr. Mualla Cengiz ise çalıştayın titizlikle hazırlandığını belirterek, bilimsel desteğe verilen önemin altını çizdi.

Gün boyu süren çalıştayda, oluşturulan masalarda çocuk odaklı afet eylem planı detaylı şekilde ele alındı. Akademisyenler, uzmanlar ve kurum temsilcilerinin katkılarıyla önemli çıktılar elde edilirken, bu sonuçların rapor haline getirileceği bildirildi.

Çalıştay sonunda değerlendirmelerde bulunan Başkan Alper Taban, merkeze çocuğu alan bir afet bakış açısını ele aldıklarını belirterek, elde edilen bilimsel verilerin yalnızca rapor olarak kalmayacağını, uygulamaya dönük çalışmaların da yakından takip edileceğini söyledi. Çalıştay, gün sonunda çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.