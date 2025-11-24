Düzce'de otogar istikametine ilerleyen yolda, üç çekicinin üst üste taşındığı görüntüler tedirginlik yarattı. Bu taşıma yöntemi trafik güvenliğini tehlikeye sokarken, emniyet birimlerinin durumu incelemesi bekleniyor.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce bağlantı yolunda otogar istikametine ilerleyen trafikte, 81 AFG 292, 81 EY 663 ve 81 EA 561 plakalı üç çekicinin üst üste taşındığı görüntüler dikkat çekti.

Bir çekicinin üzerine iki çekicinin daha yüklenerek seyir halinde olması, trafikteki diğer sürücülerde tedirginliğe sebep oldu.

Trafik güvenliğini tehlikeye sokan bu sıra dışı taşıma yöntemiyle ilgili görüntülerin, emniyet birimleri tarafından incelenmesi bekleniyor.

Yetkililerin, yolda oluşturulan bu riskli durumla ilgili gerekli adımları atması çağrısı yapıldı.