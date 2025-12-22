Bursa'da Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikâyetler doğrultusunda ilçe genelinde zincir marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerinin satışta olduğu tespit edildi.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde yerel belediyeye ulaşan ihbarlar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, iki ayrı markette halk sağlığını tehdit eden ve raflarda satışta bulunan tüketim süresi dolmuş ürünler belirledi. Denetimlerde tüketim tarihi geçen tavuk ürünleri, dondurulmuş balıklar, ayran ve çeşitli tatlı ürünleri tespit edilerek imha edildi.

Denetimlere Gemlik Belediyesi bünyesinde görev yapan gıda mühendisi de katılırken, ilgili işletmeler hakkında Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin 60 ve 66'ncı maddelerine aykırılıktan tespit tutanağı düzenlendi. Ayrıca konuya ilişkin İlçe Tarım Müdürlüğü'ne gerekli bildirimler yapıldı.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışının asla kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, halk sağlığını tehdit eden uygulamalara karşı denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade etti. Deviren, yürütülen çalışmaların temel amacının Gemlikli vatandaşların sağlıklı, güvenilir ve denetimli gıdaya erişimini sağlamak olduğunu belirtti.