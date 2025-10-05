Hüray Ertürk; 28 Kasım 2025 tarihinde Vietnam'ın Ho Chi Minh şehrinde Miss Cosmo 2025'te Türkiye'yi temsil edecek:

Ali Fikret ER / ANKARA (İGFA) - Joker Ajans modellerinden Yarışmanın birincisi olan Hüray Ertürk, Miss Turkey 2019 güzellik yarışmasında da Ankara'yı temsil etmişti. Grand Ankara Otel'de yapılan Models Of Fashion 2019 güzellik yarışması finalinde birincilik tacını Hüray Ertürk takmıştı.

Şimdi ise Miss Cosmo 2025 Türkiye temsilcisini gururla sunmaktayız. Güzeller güzeli Hüray Ertürk; Işıldayan gülümsemesi, zarif cazibesi ve kendine güvenen zarafeti ile global sahnede parlamaya hazır.

Türk kadınının gücünü, güzelliğini ve kararlılığını temsil eden Miss Cosmo Türkiye'nin kuşağını gururla taşıyor. Avrupa'nın gelecek vaat eden yarışmacılarından biri olarak Hüray'ın Miss Cosmo 2025'e damgasını vurması bekleniyor.