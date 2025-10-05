Türk pop müziğin güçlü seslerinden Melek Mosso, ilk albüm yolculuğuna hız kesmeden devam ederken, Albümünün çıkış şarkısı 'Badem' büyük beğeni toplayan Mosso, şimdi de ikinci şarkısı 'Hayat' ile gündeme damga vurdu.

İSTANBUL (İGFA) - Sözü ve müziği Melek Mosso'ya, düzenlemesi Gürsel Çelik'e ait olan 'Hayat'ın klibi ise Murat Joker tarafından çekildi. Klipte Melek Mosso'nun güçlü sesine yepyeni ve iddialı imajı eşlik edecek.

Yeni şarkısı ile ilgili duygularını paylaşan Melek Mosso, 'Bu şarkı biraz da kendi yaptığım yanlışlarla yaşamayı öğrenmemin hikâyesi. 'Hayat', benim için acıyla kabullenişin, pişmanlıkla devam edişin bir yansıması oldu. Bu şarkıda sıradanlıktan kaçmak istedim. Başındaki o karanlık, negatif enerjinin yerini boş vermişlik ve hayatın akışını kabulleniş alıyor. Hepimizin kalbine dokunacak tatlı bir arabesk duygusuyla birleşince, ortaya gerçekten farklı bir iş çıktı' diye konuştu.