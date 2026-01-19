TMO'nun Aralık 2025 Fenolojik Değerlendirme Raporu'na göre, Türkiye'nin bazı bölgelerinde yağış eksikliği tarım üretimini olumsuz etkiliyor. Buğday ve arpa ekimlerinde çimlenme sorunları yaşanırken, beklenen yağışların gelmemesi durumunda 2026 sezonu risk altında.

ANKARA (İGFA) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), sahadan gelen yüzlerce teknik personelin gözlemi, meteorolojik veriler ve detaylı analizlerle hazırladığı Aralık 2025 Fenolojik Değerlendirme Raporu'nu yayımladı.

Rapora göre aralık ayı yağışları birçok bölgede uzun yıllar ortalamasının oldukça altında seyrederken, özellikle Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Akdeniz kesimlerinde ciddi yağış eksikliği dikkat çekti.

Raporda yer alan en çarpıcı tespitlere göre; buğday ve arpa ekilişlerinde bazı bölgelerde hâlâ tamamlanmamış parseller mevcut olduğu yer alırken, yağış yetersizliği dolayısıyla tohum çimlenmesi ve erken vegetative gelişim birçok ilde yavaş ilerlediği kaydedildi. Özellikle kışlık hububatta çıkış ve kardeşlenme aşamaları beklenenden daha zayıf gözlemlendiği belirtilen raporda, bakliyatta (nohut, kırmızı/buğday mercimek) ekilişler büyük ölçüde tamamlanmış olsa da gelişim yağış açığı nedeniyle kısıtlı kaldığı bildirildi.

Uzmanlar, önümüzdeki haftalarda beklenen yağışların gelmemesi halinde 2026 sezonu için hububat üretiminde risklerin artacağı uyarısında bulundu.

Söz konusu raporun tam metnine ulaşmak için tıklayabilirsiniz