Bursa'nın Gemlik ilçesinde yerel belediye, kış koşullarının hayatı olumsuz etkilememesi için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

BURSA (İGFA) - Gemlik'te dün gecesi etkisini artıran kar yağışıyla birlikte ilçenin özellikle yüksek kesimleri beyaza bürünürken, belediye ekipleri olası aksaklıkların önüne geçmek amacıyla hızla sahaya indi.

Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yağışın yoğun olarak görüldüğü Haydariye Mahallesi başta olmak üzere riskli bölgelerde kar küreme ve yol açma çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ulaşımın kesintisiz sağlanması için ana arterler ve bağlantı yolları öncelikli olarak açık tutulurken, ekiplerin kar yağışının devam etmesi ihtimaline karşı teyakkuz halinde olduğu bildirildi.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, vatandaşların güvenli ve sorunsuz bir kış geçirmesi için çalışmaların kesintisiz devam edeceğini söyledi.