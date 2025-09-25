Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından uygulanan Sıfır Atık Hareketi kapsamında, New York’ta “Sıfır Atık Mavi – Damla Damla” sergisi açıldı.ANKARA (İGFA) - Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygulanan Sıfır Atık Hareketi kapsamında New York'ta "Sıfır Atık Mavi-Damla Damla" Sergisi açıldı.

Etkinlik alanında kurulan serginin açılışını yapan Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, BM-Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach, Azerbaycan İklim Değişikliğinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi ve COP29 Başkanı Mukhtar Babayev, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'ın yanı sıra bazı yabancı bakanlar ve uluslararası çevre kuruluşlarının üst düzey temsilcileriyle sergi alanını gezdi.

"Mavinin Farkında Mısın? (Are You Blue Aware?)" sloganıyla suyun önemine dikkat çekilen görsel ve işitsel eserlerin yer aldığı sergiyle, Türkiye'nin, Van, Salda, Meke, Beyşehir ve Eğirdir gölleri ile İzmit Körfezi'nde yürüttüğü su kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmalar anlatıldı.

Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde yer alan habere göre su kaynaklarının öneminin enstalasyon çalışmalarıyla vurgulandığı sergide Taha Baydar'ın beş cam eser ve atık camlardan üretilmiş "Pina" enstalasyonu, Gökhan Doğan'ın suyun değerini deneyimleten etkileşimli dijital sanat eseri çalışması ve Ali Saran'ın suyun ritmini yansıtan "Sound of Water" müzik eserleri yer aldı.

Etkinlikte ebru sanatçısı Garip Ay'ın çalışmaları katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Sergiyle, Türkiye'nin denizler, göller ve okyanusların korunmasına yönelik çalışmalarının uluslararası ölçekte tanıtılması, "Sıfır Atık Mavi" markası altında somut çevresel kazanımların ve farkındalık çalışmalarının sunulması, küresel ölçekte çevre diplomasisini güçlendirecek iş birliği ve ortaklık zemininin oluşturulması amaçlanıyor.

“SERGİ, TABİATLA ARAMIZDA DERİN BAĞLARIN HATIRLANMASINA VESİLE OLSUN”

Programda konuşan Emine Erdoğan, konuklarla bir araya gelmekten mutluluk ve onur duyduğunu belirterek etkinliği gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı’na, sergiye eserleriyle katkı sunan sanatçılara teşekkür etti. Sanatçıların sürdürülebilir ve adil bir dünyanın, yalnızca politikalarla değil sanatla, hayal gücü ve evrensel değerlerle de kurulabileceğini gösterdiklerini, eserleriyle tabiata tercüman, kalplere şifa olduklarını söyleyen Emine Erdoğan, ilhamlarla dolu bu serginin, tabiatla aradaki derin bağların hatırlanmasına vesile olmasını diledi.