TÜİK verilerine göre, 2025 Ekim ayında hizmet üretim endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artarken, bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı. Sektörler arasında bilgi ve iletişim ile gayrimenkul hizmetleri öne çıktı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Ekim ayı hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks yıllık bazda yüzde 3,4 artarken, aylık bazda yüzde 0,3 geriledi.

Alt sektörel gelişmeler incelendiğinde, yıllık bazda bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 13,4, gayrimenkul hizmetleri yüzde 14,5 ve konaklama ile yiyecek hizmetleri yüzde 5,4 artış gösterdi. Buna karşın, ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,1 ve mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,5 azaldı.

Aylık değişimlerde ise ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,4, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,7 ve gayrimenkul hizmetleri yüzde 3,3 artarken; bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,4, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,7 ve idari ve destek hizmetleri yüzde 1,2 azaldı.

TÜİK verileri, hizmet sektöründe yıllık büyümenin sürdüğünü ancak aylık bazda bazı sektörlerde dalgalanmalar yaşandığını ortaya koyuyor.