Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları eşliğinde Koldere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

MANİSA (İGFA) - Hayatını kaybeden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Saruhan Koldere'deki evinde helallik alınmasının ardından Koldere Mezarlığında defnedildi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın naaşı, belediye binası önünde yapılan törenin ardından Hatuniye Camii'ne getirildi. Öğle namazının ardından Durbay'ın naaşı, on binlerce Manisalının beklediği Cumhuriyet Meydanı'na taşındı. Cenaze namazı Cumhuriyet Meydanı'nda kılındı.

Gülşah Durbay'ın naaşı, doğup büyüdüğü Koldere Mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verilmek üzere alandan beyaz güllerle uğurlandı.

Durbay'ın cenazesi önce baba evine getirildi ve burada alınan helalliğin ardından binlerce seveni tarafından kabristanda karşılandı. Kabristanda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile belediye başkanları milletvekilleri ve parti üyeleri yer aldı. Gülşah Durbay burada gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Başkan Tugay ile eşi Öznur Tugay da cenazede yer aldı. Başkan Dr. Cemil Tugay, Durbay'ın mezarına toprak attı, sonrasında ise çiçek bıraktı.

Gülşah Durbay'ın cenazesinin defnedilmesinin ardından, doğup büyüdüğü Koldere Mahallesi'ndeki evinde annesi Fatma, babası Osman Durbay ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından taziyeleri kabul etti.,