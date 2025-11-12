Bursa'nın Yıldırım ilçesinde vatandaş ve esnafla sık sık bir araya gelen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bu defa da Zümrütevler Kapalı Pazaryeri esnafı ile kahvaltıda buluştu.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde vatandaş ve esnafla her fırsatta bir araya gelmeye özen gösteren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, saha ziyaretleri kapsamında Zümrütevler Kapalı Pazar Yeri esnafı ile bir araya geldi. Sabahın erken saatlerinde pazar yerine giden Başkan Yılmaz, esnafla birlikte kurulan gönül sofrasında kahvaltı yaparak sohbet etti. Esnafın talep ve önerilerini tek tek dinleyen Yılmaz, kahvaltının ardından pazar tezgahlarını gezerek esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu.

Pazar esnafının şehir ekonomisinin can damarlarından biri olduğuna dikkat çeken Başkan Oktay Yılmaz; 'Pazar esnafımız hem üreticimizin ürününü vatandaşla buluşturuyor hem de ilçemizin ekonomik hayatına canlılık katıyor. Semt pazarları Bizler de esnafımızın yanında olmaya, sorunlarını yerinde dinleyip çözümler üretmeye gayret gösteriyoruz. Bu ziyaretler hem hizmetleri yerinde görmek, talepleri birinci ağızdan dinlemek için hem de hızlı çözümler üretmek açısından önemli. Biz de pazar yeri ziyaretlerimizde hem esnafımızla hem de hemşehrilerimizle bir araya gelip, yapılan ve yapılacak olan hizmetler hakkında istişare ediyoruz. Yıldırım'ı birlikte yönetiyor, birlikte güzelleştiriyoruz. Ortak akılla, el birliğiyle daha güçlü bir Yıldırım inşa ediyoruz.' diye konuştu.